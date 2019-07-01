Панарину готовы предложить один из самых крупных контрактов в НХЛ

«Колорадо» продолжает борьбу за нападающего Артемия Панарина.
Клуб предложил россиянину зарплату в размере 12,5 миллиона долларов в год, об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
По информации sports.ru, «Эвеланш» предложили Панарину 6-летний контракт с 70 млн долларов (11,67 млн долларов в год).
В гонке за нападающего продолжают участвовать «Айлендерс», «Флорида» и «Коламбус».
«Коламбус» cделал россиянину предложение: контракт рассчитан на 8 лет и 96 млн долларов.
«Коламбус» – единственная команда, которая может предложить форварду восьмилетний контракт, но до открытия рынка свободных агентов.
1 июля все команды, включая «Коламбус», могут подписать форварда только на 7 лет.