Панарину готовы предложить один из самых крупных контрактов в НХЛ

Клуб предложил россиянину зарплату в размере 12,5 миллиона долларов в год, об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

По информации sports.ru, «Эвеланш» предложили Панарину 6-летний контракт с 70 млн долларов (11,67 млн долларов в год).

В гонке за нападающего продолжают участвовать «Айлендерс», «Флорида» и «Коламбус».

«Коламбус» cделал россиянину предложение: контракт рассчитан на 8 лет и 96 млн долларов.

«Коламбус» – единственная команда, которая может предложить форварду восьмилетний контракт, но до открытия рынка свободных агентов.