Против Индрека Таранда хотят возбудить уголовное дело

Когда SAPTK перевел Таранду 2000 евро, которые были собраны с помощью пожертвований, адвокат европарламентария 27 мая заявил представителям Риеберга и Оса, что Таранда не устраивает, что достигнутая между ними договоренность была выполнена подобным образом. Политик хотел, чтобы Риеберг и Оса лично перевели деньги на его счет. В то же время Таранд пообещал вернуть полученные от SAPTK денежные средства.

И хотя Риеберг и Оса в конце мая перевели на счет Таранда по 1000 евро, которые также были получены путем пожертвований для SAPTK, европарламентарий до сих пор не вернул SAPTK 2000 евро, которые были получены им ранее. Получается, что вместо указанных в согласительном производстве 2000, он получил на свой счет в два раза большую сумму.

Как защитники Риеберга, так и Оса обращались в конце мая к адвокатам Таранда Марии Мяги и Симо Сооло с просьбой вернуть деньги SAPTK. С той же просьбой к политику и его представителям обращался председатель правления SAPTK Варро Вооглайд, который в своей письме заявил, что если деньги не поступят на счет к 28 июня, он будет вынужден обратиться в правоохранительные органы.

«К сожалению, Таранд в очередной раз показал, что он не джентльмен. Так поступают жулики, а не народные избранники», - сказал Вооглайд.

По его словам, поскольку Таранд не утруждает себя возвратом денег, SAPTK не остается ничего иного как обратиться в суд. Также SAPTK планирует подать заявление в полицию, чтобы в отношении Тарнда начали уголовное производство по статье о присвоении денег.