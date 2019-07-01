В концертном графике Катамадзе и ее группы Insight, опубликованном на их официальном сайте, говорится, что 27 мая следующего года певица должна выступить в московском Vegas City Hall.

Россия и Грузия

Протесты в Тбилиси вспыхнули после того, как депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов выступил в Тбилиси в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи Православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Он обратился к делегатам ассамблеи - парламентариям из преимущественно православных стран - на русском языке, что вызвало гнев грузинских политиков и рядовых жителей Грузии.

Оппозиция утверждает, что Гаврилов признает отколовшиеся от Грузии регионы Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами, а также якобы принимал участие в боевых действиях против Грузии в Абхазии - поэтому Гаврилова вообще нельзя был пускать в страну. Сам депутат говорит, что участия в боевых действиях не принимал.

В интервью Би-би-си Гаврилов обвинил в случившемся неких радикалов, которые ворвались в зал и сорвали заседание.

«Самое опасное и печальное - что сами руководители Грузии не были готовы к такому. Они планировали устроить праздник, торжественное мероприятие международного уровня. Националисты явно готовились к этому взрыву заранее», - сказал Гаврилов.

Президент России Владимир Путин запретил российским и грузинским авиакомпаниям прямые перелеты между странами с 8 июля.