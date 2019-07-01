Грузинская певица Нино Катамадзе сообщила в своем «Фейсбуке» об отказе выступать в России. Через некоторое время ее пост был удален из соцсети.
В Грузии вторую неделю продолжаются протесты, поводом для которых стал визит в грузинский парламент российского депутата Сергея Гаврилова.
«Мое молчание не означает, что мне надо было что-то обдумать или решать, с первой секунды я чувствовала то же, что каждый из вас, увидев Гаврилова в кресле спикера! Я никогда не пыталась спрятаться от насилия и несправедливости, я никогда не ленилась, и своим голосом, по-грузински, всегда говорю во всех частях мира, в том числе в России, Россия -оккупант, Путин - враг моей страны, а значит и мой враг!» - написала Катамадзе.
Она присоединилась к требованиям об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария, который взял на себя ответственность за жесткий разгон акции протеста 20 июня - тогда полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
«Одно дело мой гастрольный график и другое - мое внутреннее чувство перед моей страной, грузинским словом, перед музыкой - написала она. - Я сказала на этом концерте и хочу сказать и вам - это был мой последний концерт в России!!!».