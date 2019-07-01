Убытки Nordica превысили пять миллионов евро

Согласно опубликованному вчера отчету за хозяйственный год, объем продаж Nordic Aviation Groupi (Nordica) в 2018 году вырос до 107,7 млн евро, что на 30% больше, чем годом ранее. В то же время убытки компании достигли 5,4 млн евро.
Число пассажиров Nordica на таллиннских линиях выросло на 33%, достигнув 765 тысяч, а число совершенных вылетов выросло на 38% или же до почти 16 тысяч. Всего самолетами Nordica в 2018 году на таллиннских линиях и зарубежных рынках воспользовались около 2 млн человек.
По словам члена правления Nordica Кристи Оякяэр, рост числа полетов и пассажиропотока все же не привели к достижению положительных экономических показателей. «Консолидированный финансовый результат Nordic Aviation Group — минус 5,4 млн евро», - отметила Оякяэр. «На финансовые результаты наибольшее влияние оказали продолжающаяся убыточность таллиннских линий и расходы, связанные с изменениями объемов полетов, в том числе и постоянные расходы на самолеты».
Доля неконсолидированного убытка материнской компании в финансовых результатах составила почти 5 миллионов евро, она включает в себя дополнительные ценовые соглашения на авиационные услуги, достигнутые дочерней компанией Regional Jet OÜ в 2018 году, которые были заключены в рамках обновления сотрудничества с авиакомпанией LOT на прошлой неделе.
По словам Оякяэр, Nordica и LOT достигли соглашения о делаемых инвестициях в совместную компанию Regional Jet. «В отношениях между пайщиками достигнут новый баланс, что позволяет в дальнейшем вместе развивать предприятие», - добавила Оякяэр.
«У Nordica ясная цель повысить доходность. Сделанные в начале этого года изменения в сети маршрутов уже положительно повлияли на экономические показатели текущего года и осенью мы сосредоточимся только на доходной деятельности, приостановим полеты на убыточных линиях и сконцентрируемся на росте зарубежных объемов, которыми оперирует дочерняя фирма Regional Jet», - добавила Оякяэр. Как она подтверждает, оказание авиационных услуг крупным авиакомпаниям — таким как SAS и LOT — в 2018 году было успешным и это направление с большим потенциалом роста и на ближайшие годы. «База клиентов Regional Jet растет и мы убеждены, что это бизнес-направление перспективно на долгие годы», - добавила Оякяэр.
В 2018 году Nordica для поддержания деятельности Regional Jet увеличила парк самолетов предприятия, приобретя три самолета, и в грядущие годы сохраняются планы наращивать парк самолетов еще больше. Добавленные в 2018 году самолеты были направлены для выполнения договоров дочерним предприятием Regional Jet — прежде всего для крупнейшей скандинавской авиакомпании SAS.
Основанная в 2015 году Nordic Aviation Group AS (Nordica) стала крупнейшей в истории эстонской авиакомпанией. Начиная с 2016 года Nordica сотрудничает с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines (LOT). Regional Jet — дочернее предприятие Nordica (51%) ja LOT (49%) - оказывает летные услуги LOT, Nordica, SAS, Air Serbia, Flybe, а также партнерам в Европе на основании различных подрядных договоров. Regional Jet оперирует 19 самолетами и перевозит в год около 2 миллионов пассажиров, а также предоставляет работу более чем 500 авиаспециалистам как в Эстонии, так и за рубежом.