Убытки Nordica превысили пять миллионов евро

Число пассажиров Nordica на таллиннских линиях выросло на 33%, достигнув 765 тысяч, а число совершенных вылетов выросло на 38% или же до почти 16 тысяч. Всего самолетами Nordica в 2018 году на таллиннских линиях и зарубежных рынках воспользовались около 2 млн человек.

По словам члена правления Nordica Кристи Оякяэр, рост числа полетов и пассажиропотока все же не привели к достижению положительных экономических показателей. «Консолидированный финансовый результат Nordic Aviation Group — минус 5,4 млн евро», - отметила Оякяэр. «На финансовые результаты наибольшее влияние оказали продолжающаяся убыточность таллиннских линий и расходы, связанные с изменениями объемов полетов, в том числе и постоянные расходы на самолеты».

Доля неконсолидированного убытка материнской компании в финансовых результатах составила почти 5 миллионов евро, она включает в себя дополнительные ценовые соглашения на авиационные услуги, достигнутые дочерней компанией Regional Jet OÜ в 2018 году, которые были заключены в рамках обновления сотрудничества с авиакомпанией LOT на прошлой неделе.

По словам Оякяэр, Nordica и LOT достигли соглашения о делаемых инвестициях в совместную компанию Regional Jet. «В отношениях между пайщиками достигнут новый баланс, что позволяет в дальнейшем вместе развивать предприятие», - добавила Оякяэр.

«У Nordica ясная цель повысить доходность. Сделанные в начале этого года изменения в сети маршрутов уже положительно повлияли на экономические показатели текущего года и осенью мы сосредоточимся только на доходной деятельности, приостановим полеты на убыточных линиях и сконцентрируемся на росте зарубежных объемов, которыми оперирует дочерняя фирма Regional Jet», - добавила Оякяэр. Как она подтверждает, оказание авиационных услуг крупным авиакомпаниям — таким как SAS и LOT — в 2018 году было успешным и это направление с большим потенциалом роста и на ближайшие годы. «База клиентов Regional Jet растет и мы убеждены, что это бизнес-направление перспективно на долгие годы», - добавила Оякяэр.

В 2018 году Nordica для поддержания деятельности Regional Jet увеличила парк самолетов предприятия, приобретя три самолета, и в грядущие годы сохраняются планы наращивать парк самолетов еще больше. Добавленные в 2018 году самолеты были направлены для выполнения договоров дочерним предприятием Regional Jet — прежде всего для крупнейшей скандинавской авиакомпании SAS.