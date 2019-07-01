Скандальный француз переходит в туринский "Ювентус"

Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на 1 июля.
Соглашение «Юве» с Рабьо будет рассчитано на четыре года. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро в год.
Кроме того, мать и агент футболиста получит комиссионные в размере 10 миллионов евро.
Ранее Рабьо неоднокранто конфликтовал как с руководством парижского клуба, так и сборной Франции, из-за чего постоянно оказывался либо вне заявки сборной, либо на скамейке клуба. Эксперты полагают, что, хотя сделка и выглядит для "Ювентуса" привлекательной, но большой вопрос, как сможет Рабьо ужиться с Криштиану Роналду и другими звездами клуба.