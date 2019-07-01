Пн, 1.07.2019
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Скандальный француз переходит в туринский "Ювентус"

Adrien Rabiot

ФОТО: Patrick Hertzog / AFP

Полузащитник «ПСЖ» Адриен Рабьо приблизился к переходу в «Ювентус».

Француз прилетел в Турин, чтобы пройти медобследование. Оно назначено на 1 июля.

Соглашение «Юве» с Рабьо будет рассчитано на четыре года. Зарплата игрока составит 7 миллионов евро в год.

Кроме того, мать и агент футболиста получит комиссионные в размере 10 миллионов евро.

Ранее Рабьо неоднокранто конфликтовал как с руководством парижского клуба, так и сборной Франции, из-за чего постоянно оказывался либо вне заявки сборной, либо на скамейке клуба. Эксперты полагают, что, хотя сделка и выглядит для "Ювентуса" привлекательной, но большой вопрос, как сможет Рабьо ужиться с Криштиану Роналду и другими звездами клуба.

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