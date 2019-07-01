Coop Pank начнет предлагать бесплатное страхование жилищных кредитов

Страхование кредита придает оформляющему жилищный кредит клиенту больше уверенности в том, что при возникновении непредвиденных финансовых затруднений его семья не лишится приобретенного в кредит жилья.

Такая страховка выручит при потере трудоспособности в результате заболевания или несчастного случая или при вынужденном отказе от работы из-за длительной болезни ребенка или собственного недомогания. В случае смерти кредитополучателя страховое общество возместит банку остаток кредита.

«Жилищный кредит, как правило, является многолетним обязательством с различными рисками. Мы хотим, чтобы наши пользующиеся жилищным кредитом клиенты чувствовали себя безопасно, и поэтому обеспечиваем кредитополучателю и его близким защиту от последствий неожиданных финансовых трудностей», заявила менеджер Coop Pank по финансированию недвижимости для частных клиентов Карин Осипова.

Кредитное страхование действует один год и автоматически продлевается на следующие 12 месяцев. Кредитополучатель должен известить банк о страховом случае по адресу э-почты laen@cooppank.ee.

Если в договоре о жилищном кредите прописано несколько кредитополучателей, то в рамках страховки будет возмещен месячный платеж или остаток кредита пропорционально количеству кредитополучателей. Например, если договор о жилищном кредите заключен с двумя кредитополучателями, то при заболевании одного из них страховое общество возместит Coop Pank половину платежей по кредиту.