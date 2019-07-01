Автошколы обвиняют Департамент шоссейных дорог в гигантских очередях на экзамен по вождению

Департамент шоссейных дорог видит причину сложившейся ситуации в плохих навыках и знаниях кандидатов, автошколы в свою очередь уверены, что всему виной реформы Департамента шоссейных дорог, пишет Tartu Postimees.

Очередь была в несколько раз короче

В 2016 году Департамент шоссейных дорог создал экзаменационный центр, который объединил под одним управлением всех экзаменаторов из прежних бюро обслуживания. В связи с этим сократился объем работы контор и экзаменаторы больше не принимают экзамены в каком-то определенном месте, а перемещаются по городам. Целью изменений было уменьшить коррупцию и сократить очереди на экзамен. Но очереди, к сожалению, только выросли.

По словам члена правления OÜ Autosõit Иллимара Маазинга, до реформы очередь на экзамен летом составляла максимум полтора месяца. В другое время надо было ждать две-три недели. «При хорошем раскладе на экзамен можно было попасть в тот же или на следующий день после сдачи теоретического экзамена», - вспоминает он.

Это подтверждает и глава тартуской автошколы Zebra Марек Петренко: «Очередь на экзамен по вождению составляла примерно несколько недель. Летом она была чуть длиннее, в Тарту, например, порядка трех недель. Руководитель Тартуского бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог делал все возможное, чтобы очереди были как можно короче».

Много ресурсов уходит на повторный экзамен

Руководитель экзаменационного центра Департамента шоссейных дорог Ристо Каземяэ отмечает, что во время создания экзаменационного центра у них не было таких статистических данных, как сейчас. «Поэтому многие планы были построены на предположениях и эмоциях», - признал он. На основании собранной за три года статистики выяснилось, что более 50 процентов ресурсов расходуется на прием повторного экзамена. Также есть сложности с неявкой кандидатов на экзамен.

«К сожалению, у нас нет возможности повлиять на то, чему и как кандидатов обучают в автошколе», - сказал Каземяэ.

Петренко не согласен с утверждением, что автошколы работают плохо. «Автошколы не отправляют никого на экзамен, чтобы посмотреть, улыбнется человеку удача или нет. Вместо обвинений лучше бы наняли побольше экзаменаторов», - считает он.

Маазинг также полагает, что критика в их адрес не обоснована. «Процент сдачи экзаменов за годы не упал, наоборот даже улучшился. Для водителей прохождение экзаменов усложнилось из-за снижения объема работы бюро, поэтому те, кто обучался вождению в маленьких городах, должны ехать в крупные. Практика и экзамен там означают для молодых водителей большую затрату времени и нервов», - уверен Маазинг.

Каземяэ считает организацию труда экзаменационного центра оптимальным. «Взять на работу еще экзаменаторов мы не можем, поскольку экзаменатор - госчиновник. Так называемой сезонной работы у нас нет», - заявил он.