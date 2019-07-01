Новый глава Nordica будет получать астрономическую зарплату

Глава совета Nordica Тоомас Тийвель добавил, что Кобину не будет положено ни служебного автомобиля ни телефона, а состема мотивации будет действовать в соответствии с законом: "За очень хорошие результаты совет может премировать председателя правления оплатой в размере до четырех месячных зарплат", - пояснил он

Зарплата в 15 000 евро означает, что Кобин получит приличное повышение по сравнению с предыдущими руководителями авиакомпании Ханнесом Саарпуу и Яаном Таммом, которые получали по 9 800 евро. В то же время, для государственной авиакомпании 15 000, выплачиваемых Кобину, это далеко не вершина.

Многие, очевидно, помнят месячную зарплату бывшего руководителя Estonian Air в размере 33 000 евро. После печально известного Таскила бразды правления в авиакомпании взял в свою руки Ян Палмер, чья зарплата была чуть "скромнее", 20 000 в месяц. Тогда эти двое были лидерами по зарплатам среди руководителей госфирм. Сейчас рейтинг возглавляет глава Eesti Energia Хандо Суттер с зарплатой в 17 500 евро в месяц, а Кобин идет сразу вслед за ним. Здесь стоит брать в расчет тот факт, что годовой оборот Nordicа примерно в 10 раз меньше оборота Eesti Energia.