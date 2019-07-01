Прокуратура подозревает предпринимателя в преследовании, сопряженном с угрозами. Для начала на прошлой неделе суд обсудил введение запрета на приближение, чтобы потерпевшие обрели покой, пишет Postimees.
Представьте себе, что вечером вы вернулись с работы домой, достаете из холодильника прохладный напиток и едва успеваете его открыть, как ваш телефон издает два гудка. «Не пей так много», - говорится в сообщении, отправленном с неизвестного номера.
Или как бы вы себя чувствовали, если бы в течение двух лет каждую ночь вам кто-то звонил? Или если бы от незнакомого человека поступали откровенно вульгарные сообщения – с десятков телефонных номеров и по несколько раз в день?
Плюс электронные письма с прямыми угрозами, отправитель которых называет улицу, на которой вы живете. «Попадешься на улице, получишь ногой в лицо, уголовное наказание никого не волнует». «Ты классный парень, но мы встретимся, если будет нужно, тебя найдут». «Ищешь себе новую машину, молодец!»
Таким, по словам потерпевших, был стиль общения 42-летнего предпринимателя Марка Вокка, работающего в области строительных экспертиз.
«О том, что он приходил на место, я знаю лишь по тому, что осталось на записях камер наблюдения у моего дома, - говорит один из потерпевших. – Подошел и прикрепил к стене моего дома свою вещь».
«Я обнаружил то же самое»,- говорит второй.
По словам этих двух людей, Вокк терроризирует их годами. Одного – десять, а второго – восемь лет.
«У меня все окна заклеены тонированной пленкой, чтобы не заглядывал внутрь», - рассказал один из потерпевших.
«У меня по вечерам всегда задернуты шторы. Машину я никогда не паркую у дома», - говорит второй. Он убежден, что именно Вокк проколол им с коллегой шины.
Идет следствие по уголовному делу
С Вокком мы встретились в середине прошлой недели в Харьюском уездном суде. Прокуратура предъявила ему подозрения в преследовании, сопряженном с угрозами. По данным Postimees, в уголовном деле есть как минимум четыре потерпевших.
И хотя уголовное дело еще не отправлено в суд, участникам процесса было чем заняться в суде, где для защиты потерпевших обсуждали введение запрета на приближение. По имеющейся у издания информации, Вокк объясняет угрозы тем, что делал это в состоянии похмелья.
«Понимаешь, я очень хочу прокомментировать это, но сейчас я просто не могу влиять на уголовное производство», - сказал Вокк, выходя из зала суда.
Глядя на него, сложно поверить, что у этого человека с 2017 года уже имеется запрет на приближение к 10 людям. Тогда Харьюский уездный суд признал Вокка виновным в угрозах 12 работникам Департамента технического надзора, назначил ему штраф в размере около 1000 евро, и запретил ему приближаться к этим людям на расстояние ближе 100 метров.
Также ему запретили слать им электронные письма и SMS-сообщения, звонить и связываться через социальные сети. Трехлетний запрет на приближение заканчивается в январе.
Весной 2017 года Eesti Ekspress рассказал о том, как чиновники и их близкие несколько лет жили в страхе, поскольку бизнесмен, в отношении предприятия которого шло производство по проступку, начал угрожать им насилием. В заголовке материала газета спрашивала: «Найден самый привязчивый человек Эстонии?» И хотя в статье имя бизнесмена не упоминалось, им являлся именно Вокк.
В апреле прошлого года в передаче ETV «Очевидец» рассказали историю Вокка, и на сей раз, имя не скрывали. Выяснилось, что Вокк уже несколько лет использовал поставное имя, под которым предлагал услугу замеров радона.
Комментариев не дает
Побывавший на прошлой неделе в суде Вокк выглядит уверенным в себе. Об этом говорят и его многолетние жертвы: интеллигентный, умный. И, отвечая на вопросы журналиста, он без тени смущения смотрел прямо в глаза.
«Сегодня я не могу больше комментировать. Но я хотел бы это сделать. Конечно, когда-нибудь позже», - повторил Вокк ранее сказанное.
Отвечая на вопрос, почему он таким образом беспокоит людей, он использует ту же тактику: «Я не могу. Следствие еще не завершено».
Повторяю вопрос. Он отвечает: «Это – их утверждения».
Это был единственный ответ по существу, который удалось получить от Вокка.
По словам людей, страдавших от его террора, в другое время он так страстно о правилах не заботится. Страсть выражается в другом: каждодневных телефонных звонках и текстовых сообщениях, оскорбительных записях на сайтах, в форумах и блогах, а также в физическом преследовании.
«Когда все это началось, я был очень смущен. Вообще не понимал, почему со мной так поступают, я никому ничего плохого не сделал. Теперь кожа стала толще»,- говорит одна из предполагаемых жертв, с клиентами которого Вокк неоднократно связывался.
Например, Вокк якобы рассылал письма с электронным адресом жертв или оставлял сообщения на профессиональных форумах.
Никакого решения потерпевшие для себя в этой ситуации не видят. Они опасаются, что если ответят Вокку, он может использовать это против них. А если вообще не реагировать, преследователь может после на голубом глазу утверждать, что никто не требовал от него прекратить террор.
«Нервы трепали из года в год. С этим сложно справиться. Кажется, что у него цель – уничтожить морально», - говорит человек, которого Вокк терроризировал годами.
Попадет ли и когда в суд уголовное дело Вокка, подозревающегося в преследовании, сопряженном с угрозами, говорить рано. И прокуратура пока не хочет обнародовать обстоятельства дела. «Сейчас невозможно детально ответить на конкретные вопросы, связанные с уголовным делом»,- сказал пресс-секретарь прокуратуры Каарел Каллас.
Количество уголовных дел увеличивается
- Статью о преследовании, сопряженном с угрозами, добавили в Пенитенциарный кодекс в июле 2017 года.
- В 2018 году было зарегистрировано 200 таких происшествий – в среднем по 17 в месяц.
- За шесть месяцев 2017 года прокуратура прекратила 32 производства и направила в суд 39 случаев преследований, сопряженных с насилием.
- За первые пять месяцев 2019 года прекращено производство по 34 случаям, и направлено в суд 76 случаев преследований, сопряженных с насилием.
- В 2018 году в силу вступили 13 приговоров в отношении лиц, обвинявшихся в преследовании, сопряженном с насилием.
Источники: прокуратура, Министерство юстиции