Представьте себе, что вечером вы вернулись с работы домой, достаете из холодильника прохладный напиток и едва успеваете его открыть, как ваш телефон издает два гудка. «Не пей так много», - говорится в сообщении, отправленном с неизвестного номера.

Или как бы вы себя чувствовали, если бы в течение двух лет каждую ночь вам кто-то звонил? Или если бы от незнакомого человека поступали откровенно вульгарные сообщения – с десятков телефонных номеров и по несколько раз в день?

Сообщения, предположительно отправленные Марком Вокком. ФОТО: Kuvatõmmis

Плюс электронные письма с прямыми угрозами, отправитель которых называет улицу, на которой вы живете. «Попадешься на улице, получишь ногой в лицо, уголовное наказание никого не волнует». «Ты классный парень, но мы встретимся, если будет нужно, тебя найдут». «Ищешь себе новую машину, молодец!»

Таким, по словам потерпевших, был стиль общения 42-летнего предпринимателя Марка Вокка, работающего в области строительных экспертиз.

«О том, что он приходил на место, я знаю лишь по тому, что осталось на записях камер наблюдения у моего дома, - говорит один из потерпевших. – Подошел и прикрепил к стене моего дома свою вещь».

«Я обнаружил то же самое»,- говорит второй.

По словам этих двух людей, Вокк терроризирует их годами. Одного – десять, а второго – восемь лет.

«У меня все окна заклеены тонированной пленкой, чтобы не заглядывал внутрь», - рассказал один из потерпевших.

«У меня по вечерам всегда задернуты шторы. Машину я никогда не паркую у дома», - говорит второй. Он убежден, что именно Вокк проколол им с коллегой шины.

Идет следствие по уголовному делу

С Вокком мы встретились в середине прошлой недели в Харьюском уездном суде. Прокуратура предъявила ему подозрения в преследовании, сопряженном с угрозами. По данным Postimees, в уголовном деле есть как минимум четыре потерпевших.

И хотя уголовное дело еще не отправлено в суд, участникам процесса было чем заняться в суде, где для защиты потерпевших обсуждали введение запрета на приближение. По имеющейся у издания информации, Вокк объясняет угрозы тем, что делал это в состоянии похмелья.

Сообщения, предположительно отправленные Марком Вокком. ФОТО: Kuvatõmmis

«Понимаешь, я очень хочу прокомментировать это, но сейчас я просто не могу влиять на уголовное производство», - сказал Вокк, выходя из зала суда.

Глядя на него, сложно поверить, что у этого человека с 2017 года уже имеется запрет на приближение к 10 людям. Тогда Харьюский уездный суд признал Вокка виновным в угрозах 12 работникам Департамента технического надзора, назначил ему штраф в размере около 1000 евро, и запретил ему приближаться к этим людям на расстояние ближе 100 метров.

Также ему запретили слать им электронные письма и SMS-сообщения, звонить и связываться через социальные сети. Трехлетний запрет на приближение заканчивается в январе.