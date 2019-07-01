Вильнюс готовится к чрезвычайной ситуации: вблизи литовской границы скоро запустится Белорусская АЭС

С приближением открытия Белорусской АЭС, которая находится в 50 километрах от литовской столицы на территории Белоруссии, муниципалитет Вильнюса готовится к установке оборудования радиационного мониторинга вблизи реки Нерис, протекающий на территории двух стран.
Представители администрации Вильнюса на прошлой неделе возмущались тем, что правительство не уделяет достаточного внимания вопросам гражданской безопасности, не заботится о закупке препаратов йода, а для сотрудников муниципалитета эти препараты покупает сама мэрия, пишет BNS.
Министерство здравоохранения, со своей стороны, уже объявило, что закупит почти четыре миллиона таблеток йода для защиты от радиации и раздаст их приграничным жителям Вильнюсского региона.
Со своей стороны Вильнюсский муниципалитет готовится к проведению информационной кампании. Директор администрации муниципалитета Повилас Подярскис говорит, что подготовка к чрезвычайной ситуации ведется, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены.
"Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса должно было установить какое-то министерство (так и не выяснили какое), установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей", – сказал Подярскис на прошлой неделе на заседании совета.
Представители муниципалитета пока не сообщают, какое точно оборудование будет установлено.
Замдиректора администрации Адомас Бужинскас утверждает, что ближайшие учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой, должны состояться в начале сентября. В начале июня были проведены совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты.
Беларуссия планирует запустить первый реактор электростанции, расположенной в 23 километрах от литовской границы, уже этой осенью.