Вильнюс готовится к чрезвычайной ситуации: вблизи литовской границы скоро запустят Белорусскую АЭС

Представители администрации Вильнюса на прошлой неделе возмущались тем, что правительство не уделяет достаточного внимания вопросам гражданской безопасности, не заботится о закупке препаратов йода, а для сотрудников муниципалитета эти препараты приобретает сама мэрия, пишет BNS.

Министерство здравоохранения, со своей стороны, уже объявило, что закупит почти четыре миллиона таблеток йода для защиты от радиации и раздаст их приграничным жителям Вильнюсского региона.

Со своей стороны Вильнюсский муниципалитет готовится к проведению информационной кампании. Директор администрации муниципалитета Повилас Подярскис говорит, что подготовка к чрезвычайной ситуации ведется, но многие детали не могут быть раскрыты из-за того, что такие планы гражданской обороны засекречены.

"Не так давно мы решили, что часть оборудования, которое на границе около Нериса должно было установить какое-то министерство (так и не выяснили какое), установит Вильнюсский муниципалитет, а также обеспечит своевременное информирование и предупреждение его жителей", – сказал Подярскис на прошлой неделе на заседании совета.

Представители муниципалитета пока не сообщают, какое точно оборудование будет установлено.

Замдиректора администрации Адомас Бужинскас утверждает, что ближайшие учения по гражданской обороне, связанные с радиационной угрозой, должны состояться в начале сентября. В начале июня были проведены совместные учения между муниципалитетом и Центром радиационной защиты.