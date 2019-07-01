Google заподозрили в краже главной фишки iOS

О том, что Android Beam будет удален в грядущем обновлении Android, было известно достаточно давно. Технология использовала NFC-модуль для мгновенной передачи данных с устройства на устройство. Но долгое время не было понятно, чем заменит Google столь удобную, пускай и недостаточно популярную, функцию.