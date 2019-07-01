Несовершеннолетний теннисист скончался от алкогольного отравления

По информации lenta.ru, спортсмен поехал на день рождения к подруге-теннисистке. Гости девушки рассказали, что юноша выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что ему нездоровится. Утром приятели попытались разбудить его, но он уже скончался.