В Таллинне может появиться новая трамвайная линия

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф заверил, что министерство заинтересовано в том, чтобы будущий терминал Rail Baltic в Юлемисте, Таллиннский аэропорт и Таллиннский Старый порт соединялись удобным и быстрым трамвайным сообщением. "Согласно планам предварительного проекта новый участок трамвайных путей соединит Юлемисте и Ванасадам так, чтобы его можно было подсоединить к имеющимся путям на перекрестке улицы Лийвалайа и Тартуского шоссе или севернее от него, также будет уточняться соответствие запланированного решения существующему в действительности положению, - пояснил вице-мэр Калле Кландорф. - Взвесим также возможность соединения будущей трамвайной линии с путями, ведущими к Балтийскому вокзалу и району Копли".