Для повышения рождаемости надо… просто отключить интернет!
Тема демографического кризиса в Эстонии в целом, а также в Ида-Вирумаа и Нарве в частности по-прежнему, к сожалению, актуальна. Приграничный город стареет, умирает больше, рождается меньше, молодежь уезжает и, в большинстве своем, не возвращается в родной город. В 2009 году, по состоянию на 1 января, население Нарвы составляло 65854 человек, в 2018 – 58610 человек, а в 2019 - уже 57842 человек. Вечные вопросы: что делать, кто виноват, и виноват ли?
Родильное отделение Нарвской городской больницы именно то место, где в буквальном смысле рождается та самая статистика. О том, как сейчас обстоят дела в стенах этого самого радостного места в городе, мы поговорили с врачом женской клиники Алиной Сахаровой, приехавшей работать к нам из Таллинна.
- Наше родильное отделение хорошо снабжено всем современным оборудованием, в нем применяются самые последние технологии в этой области. Я считаю, что для рожениц, родильниц и малышей здесь созданы практически идеальные условия. К семейной палате повышенной комфортности, которая была открыта несколько лет назад, добавились другие семейные палаты. Теперь мужу не нужно среди ночи вызывать такси, чтобы добраться до дома. Это особенно важно для иногородних. Стоимость пребывания в новых семейных палатах - 20 евро в сутки, муж или кто-то из других родственников родильницы может находиться в отделении круглосуточно и обеспечивается питанием. В родильном зале можно находиться кому-то из родственников, что очень важно для женщины в такой ответственный момент. В целом я слышу только позитивные отзывы от наших пациенток, потому что в нашей больнице работают профессионалы, которые стараются в нужный момент быть рядом и оказать необходимую помощь и поддержку.
- Чего все-таки, по вашему мнению, не хватает в родильном отделении, и что нужно сделать для того, чтобы в Нарве увеличилась рождаемость?
- Чего нам больше всего не хватает, так это женщин, которые рожали бы. Что касается стимулов для увеличения рождаемости, мне кажется, что в Нарве надо увеличивать размеры пособий, связанных с этим. Потому что обеспечение ребенка всем необходимым, особенно в первые годы жизни, требует больших затрат. Достаточно сравнить их с пособиями во многих других городах Эстонии и понять, что этого мало. Необходимо также постараться создать условия для привлечения к работе молодежи, чтобы молодые люди оставались здесь, возвращались в родной город, создавали семьи, а женщины - рожали детей.
- На днях в редакцию Rus.Postimees обратился молодой отец из Кохтла-Ярве, возмущенный тем, что детское отделение Ида-Вируской центральной больницы граничит с инфекционным. Якобы он видел в инфекционном отделении людей, которые явно употребляли наркотики. Нет ли у вас подобного соседства?
- В Нарвской городской больнице инфекционное отделение находится в совершенно другом здании, поэтому никаких проблем по этому поводу у нас нет.
- Давайте пожелаем что-нибудь нашим женщинам с профессиональной точки зрения.
- Пусть женщины чаще посещают нас, мы с удовольствием примем всех! Пусть они будут уверены в том, что медицинская помощь, лечение и уход за новорожденными детьми будут оказаны им на высшем уровне. Что касается закрытого на лето детского отделение Нарвской больницы, то оно возобновит свою работу в полном объеме и на прежнем месте не позднее 1 октября текущего года.
А что думают сами нарвитяне?
Тема повышения рождаемости в Нарве массово, бурно и, порой, с юморком, продолжилась в популярном ныне «Фейсбуке». Если раньше люди в шутку предлагали отключить свет, то теперь под отключение попал и Его Величество Интернет. Но есть и очень много дельных и разумных мыслей по этому актуальному и острому вопросу.
Евгений: «Важнейшим аспектом демографического кризиса является государственная пенсия. Есть прямая причинно-следственная связь между рождаемостью и пенсией. Это подтверждает неэффективность социализма. В здоровых натуральных системах стариков содержали их же пять-шесть детей. Люди подсознательно рожали больше потому, что не было государства-опекуна на старость. В Нарве проблемой является то, что молодежь уезжает в Таллинн из-за угасания периферии и промышленности».
Андрей: «Все чрезвычайно просто. Если условия жизни благоприятные, то популяция увеличивается, если же нет, то, соответственно, уменьшается. Это касается любой формы жизни, начиная с простейших и заканчивая нами - людьми. Вывод: увеличить популяцию можно, создав благоприятные для этого условия».
Kристина: «Доступное, социальное жилье для молодых семей. Пока у семьи нет своей квартиры, рождение детей откладывается, тем более рождение второго, третьего ребенка».
Надежда: «Рабочие места с достойной зарплатой, хорошее медицинское обслуживание. И адекватная, активная местная власть, которая будет находить общий язык с Таллинном и привлекать в город инвестиции и сможет грамотно распоряжаться полученными средствами. А то, вроде, и есть деньги, но реализовывается всё через одно место».
Инна: «Да, наши умненькие детки уехали, наши внуки растут в других городах, что очень огорчает. Мы будем стареть здесь в одиночестве. Мне кажется, нужны перспективные колледжи, первый шаг сделала Катри Райк с полицейской академией, еще бы колледж ИТ! Нужны хорошо оплачиваемые рабочие места, предприятия, особенно для мужчин. Остальное у нас все есть. Город творческий, спортивный. А насчет рождаемости... Лучше качество, чем количество. Тему дальше развивать не буду, кто наблюдательный, тот поймет».
Дарья: «Я могу только рожать, чем и занимаюсь. Мне кажется, что коли молодежь, увы, уезжает отсюда, то некому и рожать новых людей. А тут уже взаимосвязь разных факторов, но ключевым является экономическая непривлекательность региона, отсутствие работы и т.п. И лучше, по моему, не станет. Хотя я неисправимая оптимистка и верю в лучшее!»
Вера: «Рабочие места нужны. Бесплатный садик - лучшая стимуляция рождаемости. И какие-либо начисления за второго ребенка».
Андрей: «По-моему уже поздно пить боржоми. Нарва будет сжиматься и, в конечном итоге, превратится в город пенсионеров. Увы...»
Сергей: «Общался недавно с ребятами из России, работают в 35-ти км от Норильска. Там построили новый завод, и к нему четыре новых квартала со всей инфраструктурой. Проходишь собеседование в своем родном городе, потом приезжаешь на завод с семьей, устраиваешься в гостиницу для семьи. Через два месяца после окончания испытательного срока переводят «на постоянку». Получаешь новую двух-, трехкомнатную квартиру от завода, но не можешь прервать контракт в течении 5-10 лет. Так там уже мест на заводе нет, строят вторую очередь и еще четыре новых квартала. На Сахалине то же самое».
Татьяна: «Друзья из Санкт-Петербурга пытались перебраться жить в Нарву. Семья фертильного возраста, оба с высшим образованием. Отослали CV, ходили по собеседованиям вместе. В итоге, родили в Питере и остались там. Это частный пример. Зато иммигрантам хорошие жилищные условия и пособие, размером больше минимальной з/п в Нарве».
Виталий: «Я специально переехал из Таллинна в Ида-Вирумаа. Здесь встретил жену. Скоро приступим к работе по подъему рождаемости».
Денис: «Да ничего не надо делать. Потому как те, кто хочет там жить - живут, а кто не хочет - уезжают. У нас свободная страна, люди живут там, где лучше. И рожают детей столько, сколько хотят. Было 82 000 человек к концу СССР, сейчас официально 55 000, а скорее всего, намного меньше. Это же не птицефабрика, где поголовье важно».
Михаил: «Для начала обеспечить достойную заработную плату. О какой семье и приросте населения можно говорить, когда в большинстве случаев один из членов семьи находиться на заработках за рубежом».
Кирилл: «По-моему, у нас с рождаемостью все хорошо (в среднем). Население старое и уменьшается, к сожалению. Основное, что надо сделать, - мотивировать работоспособное население, а не уезжать, а если уж и уехали, не выписываться из Нарвы, чтобы налоги тут оставались».
Светлана: «Рабочие графики делать для семьи, чтобы родители имели возможность больше времени проводить с детьми! Мы вроде как в Европе живем, где по воскресеньям практически все магазины закрыты. А у нас Prisma вообще перешла на круглосуточный режим. Короче, думают о прибыли, а хотят рождаемости».
Татьяна: «Так как было, уже не будет. Стимулировать рождаемость пособиями категорически нельзя. Малоимущие и не шибко умные начинают плодиться за деньги, рожая таких же малоимущих. Дети - это дорого, сложно и навсегда».
Алтай: «Порицать разводы, запретить алкоголь, запретить пропаганду наркотиков в СМИ, минимум трое детей в семье».
Евгений: «В Белоруссии, к примеру, молодой семье (родителям до 36 лет) с двумя детьми дают беспроцентный кредит в банке для строительства дома».
Эдуард: «Сделать зарплаты выше, чем в остальной Эстонии. Предоставлять жилье молодым семьям в кредит на льготных условиях. Специальные дотации от города на второго ребенка. Инновационные рабочие места».
Георгий: «Роженицам платить полноценную пенсию не менее 500 евро в месяц энное количество лет».
Анна: «Я думаю, дело не в квартире и деньгах, а в эгоизме. Всегда найдутся оправдания, типа "нет жилья", "маленькая зарплата" и т.п. Сейчас модно жить для себя, карьеры, да и от жизни, считается, нужно брать все. А дети же мешают реализоваться! Проблема в голове и в бездушности. Я знаю семьи, где и квартиры, и машины, и деньги имеются, а детей не спешат заводить».
Татьяна: «Опять звучит тема - нам бы это, нам бы то. Умненькие детки уезжают. Видимо не такие уж и умненькие, если едут работать на дядю и платить налоги в чужую страну. Вам никто ничего не должен. Про советские бесплатные квартиры вообще пора забыть. Практически вся молодежь в наше время стремится получить высшее образование, чтобы его просто иметь. Если так жалко Нарву, открывайте свои производства, создавайте рабочие места, благо места навалом. На достойные предложения государство всегда откликнется. Просить и жаловаться - удел бедняков. Сами и только сами».
Сергей: «Нам помогут только иммигранты. В Ида-Вирумаа нехватка молодых семей, мужики все на заработках в Скандинавии. От этого возмущение и недоумение, когда рожать детей? Была грешным делом надежда на Eesti Energia, "где вроде бы стабильно платят", а намедни нахожу в СМИ статью о возможных сокращениях, 1000 человек отправятся на биржу. Удивительно, что правительство стало скупать российский газ, который будет обходиться государству дешевле в два раза в обслуживании удобств для граждан страны, чем закупать у родной ида-вируской Eesti Energia. Вот пока они дома будут, пусть рожают детей в домашних условиях, а «социалка» нам в помощь. Пусть иммигранты обслуживают Нарву как город древнейшей цивилизации».
Слава: «И ко всему сказанному - нужен мужик!»
Ульяна, находящаяся в трепетном ожидании второго ребенка: «Буду рожать только в Нарве! Зачем далеко ехать? Так можно и по дороге родить».
Вот такие разные советы, такие разные люди. В любом случае, дети – наше все! Дело за малым, за нами, дамы и господа!
Динамика изменения численности населения Эстонии в 2019 году
Ниже представлены коэффициенты изменения численности населения Эстонии, рассчитанные нами для 2019 года:
- Рождаемость: в среднем 38 детей в день (1.59 в час)
- Смертность: в среднем 42 человека в день (1.76 в час)
- Миграционный прирост населения: в среднем шесть человек в день (-0.26 в час)
- Скорость убыли населения Эстонии в 2019 году будет 10 человек в день.
https://countrymeters.info/