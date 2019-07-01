Для повышения рождаемости надо… просто отключить интернет!

Родильное отделение Нарвской городской больницы именно то место, где в буквальном смысле рождается та самая статистика. О том, как сейчас обстоят дела в стенах этого самого радостного места в городе, мы поговорили с врачом женской клиники Алиной Сахаровой, приехавшей работать к нам из Таллинна.

- Наше родильное отделение хорошо снабжено всем современным оборудованием, в нем применяются самые последние технологии в этой области. Я считаю, что для рожениц, родильниц и малышей здесь созданы практически идеальные условия. К семейной палате повышенной комфортности, которая была открыта несколько лет назад, добавились другие семейные палаты. Теперь мужу не нужно среди ночи вызывать такси, чтобы добраться до дома. Это особенно важно для иногородних. Стоимость пребывания в новых семейных палатах - 20 евро в сутки, муж или кто-то из других родственников родильницы может находиться в отделении круглосуточно и обеспечивается питанием. В родильном зале можно находиться кому-то из родственников, что очень важно для женщины в такой ответственный момент. В целом я слышу только позитивные отзывы от наших пациенток, потому что в нашей больнице работают профессионалы, которые стараются в нужный момент быть рядом и оказать необходимую помощь и поддержку.

- Чего все-таки, по вашему мнению, не хватает в родильном отделении, и что нужно сделать для того, чтобы в Нарве увеличилась рождаемость?

- Чего нам больше всего не хватает, так это женщин, которые рожали бы. Что касается стимулов для увеличения рождаемости, мне кажется, что в Нарве надо увеличивать размеры пособий, связанных с этим. Потому что обеспечение ребенка всем необходимым, особенно в первые годы жизни, требует больших затрат. Достаточно сравнить их с пособиями во многих других городах Эстонии и понять, что этого мало. Необходимо также постараться создать условия для привлечения к работе молодежи, чтобы молодые люди оставались здесь, возвращались в родной город, создавали семьи, а женщины - рожали детей.

- На днях в редакцию Rus.Postimees обратился молодой отец из Кохтла-Ярве, возмущенный тем, что детское отделение Ида-Вируской центральной больницы граничит с инфекционным. Якобы он видел в инфекционном отделении людей, которые явно употребляли наркотики. Нет ли у вас подобного соседства?

- В Нарвской городской больнице инфекционное отделение находится в совершенно другом здании, поэтому никаких проблем по этому поводу у нас нет.

- Давайте пожелаем что-нибудь нашим женщинам с профессиональной точки зрения.