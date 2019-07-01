Порошенко опасается эффекта домино в вопросе о снятии санкций с России

"Сегодня, когда санкции (ПАСЕ) сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".