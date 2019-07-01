Порошенко опасается эффекта домино в вопросе о снятии санкций с России

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) снять санкции с российской делегации крайне опасным прецедентом, который может запустить цепную реакцию отмены международных санкций в отношении России.
"Сегодня, когда санкции (ПАСЕ) сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".
Он также высказал опасение, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом к легитимизации присоединения Крыма к России. "Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить", - заявил Порошенко.