Антикоррупционная комиссия EKRE скрывает свой состав

Изгнанный из ЕKRE Индрек Сярг сказал, что сам он и многие другие члены партии до сих пор не знают, чем занималась рабочая группа под руководством Кинго. "Это комиссия с тайным составом. Говорили, что так они избегают того, чтобы попасться кому-то на зуб", - сказал Сярг.

Из ответа, полученного от партии, выясняется, что одним из новых членов рабочей группы является житель Пярну Сийм Лопсик. "Я уже сказал, что имена членов мы не обнародуем", - сказал он.

На вопрос, почему cостав структуры, которая борется против партийной коррупции, держится в секрете, Лопсик не ответил. "Ох! Хорошего дня вам", - сказал он.

Депутат Европейского парламента и консерватор Яак Мадиссон подтвердил, что является членом этой рабочей группы, но еще не успел принять участие в ее работе. "Я не знаю, кто там состоит. Кинго руководила, из Пярну был Эдмунд Пену. Больше не припомню", - сказал он.

Ядро комиссии, похоже, располагается в Пярну. Помимо Пену и Лопсика в состав рабочей группы входит и третий пярнусец - Хельдур Паульсон.

"По сути, мы занимаемся сбором информации. Коррупционные преступления таковы, что отдельными фргаментами информации ничего не добьешься. Должны быть настоящее обоснование и доказанная информация", - сказал Паульсон, добавив, что не помнит, кто еще входит в группу. "У меня плохая память на имена. Нас примерно четырнадцать", - сказал он.

За два года, по словам Паульсона, группа занималась тремя основными темами: случаем, когда бывшего председателя горсобрания Пярну от партии Isamaa Андреса Метсоя оппозиция обвинила в выплате себе зарплаты; выманивании руководителями порта Лиу денег у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации; и незаконном приобретении предпринимателями карьера Кабина в Тартумаа.

По словам Паульсона, один из методов работы заключается в общении с людьми. "Проверяем, правдива ли поступившая нам информация, и смотрим, стоит ли заниматься этим делом", - сказал он.

По оценке Паульсона, то, что рабочая группа действует тайно, вполне нормально. "И я бы не хотел говорить, но вы спрашиваете. Полиция тоже не обнародует данные. Я не хочу кичиться. Коррупционные дела - это то, о чем нельзя говорить открыто. Я не хочу говорить, чем мы занимаемся", - сказал он, отметив, что члены рабочей группы занимаются своим делом добровольно и бесплатно.