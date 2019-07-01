Антикоррупционная комиссия EKRE скрывает свой состав

Покинувшая в 2017 году со скандалом Налогово-таможенный департамент Керт Кинго в том же году возглавила созданную при партии EKRE антикоррупционную рабочую группу, состав которой держится в тайне даже от членов партии, пишет Postimees.
Изгнанный из ЕKRE Индрек Сярг сказал, что сам он и многие другие члены партии до сих пор не знают, чем занималась рабочая группа под руководством Кинго. "Это комиссия с тайным составом. Говорили, что так они избегают того, чтобы попасться кому-то на зуб", - сказал Сярг.
Из ответа, полученного от партии, выясняется, что одним из новых членов рабочей группы является житель Пярну Сийм Лопсик. "Я уже сказал, что имена членов мы не обнародуем", - сказал он.
На вопрос, почему cостав структуры, которая борется против партийной коррупции, держится в секрете, Лопсик не ответил. "Ох! Хорошего дня вам", - сказал он.
Депутат Европейского парламента и консерватор Яак Мадиссон подтвердил, что является членом этой рабочей группы, но еще не успел принять участие в ее работе. "Я не знаю, кто там состоит. Кинго руководила, из Пярну был Эдмунд Пену. Больше не припомню", - сказал он.
Ядро комиссии, похоже, располагается в Пярну. Помимо Пену и Лопсика в состав рабочей группы входит и третий пярнусец - Хельдур Паульсон.
"По сути, мы занимаемся сбором информации. Коррупционные преступления таковы, что отдельными фргаментами информации ничего не добьешься. Должны быть настоящее обоснование и доказанная информация", - сказал Паульсон, добавив, что не помнит, кто еще входит в группу. "У меня плохая память на имена. Нас примерно четырнадцать", - сказал он.
За два года, по словам Паульсона, группа занималась тремя основными темами: случаем, когда бывшего председателя горсобрания Пярну от партии Isamaa Андреса Метсоя оппозиция обвинила в выплате себе зарплаты; выманивании руководителями порта Лиу денег у Департамента сельскохозяйственных регистров и информации; и незаконном приобретении предпринимателями карьера Кабина в Тартумаа.
По словам Паульсона, один из методов работы заключается в общении с людьми. "Проверяем, правдива ли поступившая нам информация, и смотрим, стоит ли заниматься этим делом", - сказал он.
По оценке Паульсона, то, что рабочая группа действует тайно, вполне нормально. "И я бы не хотел говорить, но вы спрашиваете. Полиция тоже не обнародует данные. Я не хочу кичиться. Коррупционные дела - это то, о чем нельзя говорить открыто. Я не хочу говорить, чем мы занимаемся", - сказал он, отметив, что члены рабочей группы занимаются своим делом добровольно и бесплатно.
По словам ведущей фигуры партии EKRE Мартина Хельме, группа занимается прежде всего жалобами на уровне местных самоуправлений. "Гражданам помогли оформить кучу дел, чтобы они могли бороться за свои права", - сказал Хельме. Более подробной информации он не предоставил.