Таллинн - город талантов: умельцы заделали выбоину надгробным камнем

Управа Хааберсти проверила распространявшуюся в социальных сетях информацию, что на Ыйсмяэ-теэ в Таллинне дорожную яму заложили надгробным камнем. Поскольку сегодня утром камня там уже не было, управа обратится в полицию, пишет Postimees.
По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, граждане и ранее пытались самостоятельно латать дыры в дорогах, но использование для этих целей надгробного камня ужасает и может указывать на акт вандализма. «Хотя в настоящий момент надгробного камня на улице больше нет, мы передадим информацию в полицию на тот случай, если действительно выяснится, что речь идет об осквернении могилы», - заявил Ханимяги. Он добавил, что подобные действия противоречат нормам морали и преступник должен ответить за свой поступок.
По словам старейшины, организованный по личной инициативе ремонт дороги - неважно, каким методом - может принести больше вреда, чем пользы. «О дорожных ямах следует сообщать в горуправу или Коммунальный департамент. Понимаю, что все дорожные ямы, к сожалению, нельзя сразу же ликвидировать, но мы занимается улучшением состояния дорог каждый день», - заключил Ханимяги.