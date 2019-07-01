Таллинн - город талантов: умельцы заделали выбоину надгробным камнем

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, граждане и ранее пытались самостоятельно латать дыры в дорогах, но использование для этих целей надгробного камня ужасает и может указывать на акт вандализма. «Хотя в настоящий момент надгробного камня на улице больше нет, мы передадим информацию в полицию на тот случай, если действительно выяснится, что речь идет об осквернении могилы», - заявил Ханимяги. Он добавил, что подобные действия противоречат нормам морали и преступник должен ответить за свой поступок.