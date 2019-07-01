Эстонский водномоторный спорт триумфально завершил сезон

В классе SKI Ladies GP1 титул чемпиона Европы завоевала Ясмийн Юпраус, которая также в мужском классе SKI GP2 завоевала бронзу Кубка Европы. В юниорских классах SKI GP3.2 ja GP3.3 лучшими по итогам сезона стали Андер Хуберт Лаури и Маттиас Рейнаас. В классе Runabout GP4 Маттиас Сийманн вел упорные сражения с испанцем Алехандро Артинано и шведом Линусом Линдбергом. В Хорватии победил испанец, но по итогам сезона первое место занял Сийманн.