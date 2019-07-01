Трагедия: 16-летнего юношу сожгли в собственном доме, задержаны двое

Вчера утром, 30 июня, в центр тревоги сообщили, что в волости Тарту горит жилой дом. В ходе работ по тушению в нем нашли тело 16-летнего юноши.

Лейтенант полиции уголовного бюро Лыунаской префектуры Райн Волсман описал, полиция собрала на месте происшествия улики, указывающие, что здание могли поджечь. «Мы привлекли дополнительные полицейские силы, чтобы провести различные виды процессуальных действий и максимально быстро определить круг подозреваемых», - описал Волсман.

«В ходе полицейской операции мы задержали вчера и в ночь на понедельник двух пьяных людей в возрасте 21 и 22 лет, которых с учетом собранных доказательств есть основание связывать с тяжелым преступлением. И хотя жизнь юноши не вернуть, может заверить, что подозреваемые задержаны и находятся в арестном доме», - сказал Волсман. Одного из задержанных ранее наказывали за насильственные действия.

Он добавил, что, по первоначальным данным, причиной убийства могло стать сведение счетов между молодыми людьми. «Какие именно события привели к такому тяжкому преступлению и смерти юноши, выясним в ходе уголовного производства», - отметил он.