Пн, 1.07.2019
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Жители Эстонии дольше учатся, но проводят меньше времени с семьей

Учеба. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Согласно результатам общеевропейского опроса для людей среднего и старшего возраста SHARE, жители Эстонии в возрасте 50 лет и старше имеют более продолжительный образовательный и трудовой стаж по сравнению с другими европейскими странами, сообщает BNS.

По словам научного сотрудника Эстонского центра демографии Таллиннского университета Лили Абуладзе, результат исследования оказался интересным и удивительным, ведь наряду с тем, что образовательный и трудовой стаж у людей в  Эстонии является одним из самых продолжительных в Европе, время, проведенное с семьей, было одним из самых маленьких. Согласно этим результатам, Эстония схожа с другими северными странами.

«Я думаю, что эстонцы очень трудолюбивы. Кроме того, в других странах уже давно существуют институциональные или политические меры, особенно в странах Западной и Северной Европы, где можно выйти на пенсию раньше и жить достаточно хорошо », - объясняет Абуладзе.

Она добавляет, что в других странах женщины старшего поколения гораздо чаще находились дома с детьми, чем в Эстонии. Например, во многих странах Западной Европы женщины остались дома после рождения детей или работают неполный рабочий день.

SHARE - это общеевропейское исследование пожилого населения, в котором основное внимание уделяется индивидуальному процессу старения и изучению причинно-следственных связей, которые на него влияют. В Эстонии в этом исследовании приняли участие семь тысяч человек.

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