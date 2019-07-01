Жители Эстонии дольше учатся, но проводят меньше времени с семьей

По словам научного сотрудника Эстонского центра демографии Таллиннского университета Лили Абуладзе, результат исследования оказался интересным и удивительным, ведь наряду с тем, что образовательный и трудовой стаж у людей в Эстонии является одним из самых продолжительных в Европе, время, проведенное с семьей, было одним из самых маленьких. Согласно этим результатам, Эстония схожа с другими северными странами.

«Я думаю, что эстонцы очень трудолюбивы. Кроме того, в других странах уже давно существуют институциональные или политические меры, особенно в странах Западной и Северной Европы, где можно выйти на пенсию раньше и жить достаточно хорошо », - объясняет Абуладзе.

Она добавляет, что в других странах женщины старшего поколения гораздо чаще находились дома с детьми, чем в Эстонии. Например, во многих странах Западной Европы женщины остались дома после рождения детей или работают неполный рабочий день.