Галерея: сегодня эти молодые люди приступили к службе в армии

На основании призыва Департамента оборонных ресурсов срочную службу по Эстонии начинают почти 1800 призывников. Добровольно планируют отслужить еще около 30 девушек. Июльский призыв - самый многочисленный, он охватывает преимущественно молодых людей, окончивших гимназию или высшую школу.

Особенность нынешнего летнего призыва состоит в том, что в рамках проекта "Cлужить всем классом" молодые люди из выпускных классов трех эстонских гимназий отправятся нести воинскую повинность вместе. Присутствие старых знакомых придаст им чувства безопасности и позволит лучше приспособиться к новой обстановке.

В нынешнем призыве число добровольцев снова достигает одной трети. Поскольку в этом году проходит Праздник песни и танца, те молодые люди, кто выступает на празднике и принимает участие в подготовке, смогут отправиться к местам несения службы на неделю позже: их ждут в воинские части к 8 июля. Всего таких молодых людей порядка ста.

Больше всего срочников в текущем призыве направляется в первую пехотную бригаду, чуть меньше - во вторую пехотную бригаду, командование сил поддержки, штабной батальон и батальон связи, а также в военную полицию.