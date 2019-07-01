В Эстонии продавец бытовой техники собрал с десятка клиентов 20 тысяч евро и исчез

Своих заказов или возврата средств от этой фирмы ждут 11 человек, и это только те, кого удалось найти через соцсети и знакомых. Сколько человек на самом деле оказались обманутыми, неизвестно. А бывший и единственный член правления фирмы Станислав Попов, с которым имели дело заказчики, исчез.

Татьяна заказала в фирме всю бытовую технику для кухни, в том числе стиральную машину, сушилку и прочее на сумму почти 4000 евро. «Сделали заказ в октябре прошлого года, но муж договорился, что товар мы заберем только в феврале этого. В какой-то момент Стас Попов сообщил, что техника уже на складе и ждет нас. Подошел февраль, муж спрашивает, когда можно забрать, Попов отвечает, что у него небольшие проблемы и техника будет через неделю. Через неделю он опять сослался на какие-то проблемы, а потом и вовсе перестал отвечать на звонки и сообщения», – рассказала Татьяна.

Вскоре выяснилось, что таких пострадавших много. Татьяне и ее знакомым удалось найти 11 клиентов, чьи заказы Попов так и не выполнил. По ее словам, все вместе они заплатили за заказанные фирме Tehnikacity OÜ товары около 20 тысяч евро: какие-то заказы были совсем мелкими, на сумму чуть более ста евро, другие – намного крупнее, на четыре и пять тысяч евро.

Некоторые пострадавшие обратились в Департамент защиты прав потребителя только в июне, в то время как в мае Попов уже избавился от фирмы. С 3 мая до 31 мая новым членом правления был избран известный в Эстонии ликвидатор Рауль Пинт, а у предприятия появилось новое название – Nombe Kabujogera OÜ, однако на данный момент фирма не находится в процессе ликвидации.

Налоговую декларацию в этом году фирма не представила. Веб-страница www.tehnikacity.ee уже неактивна.

Мы попытались позвонить на телефонные номера фирмы, однако один номер уже не существует, по другому никто не отвечает.

К 21 июня Департамент защиты прав потребителя уже вынес решение по восьми жалобам на Tehnikacity OÜ в пользу клиентов, постановив вернуть им средства (чуть более 18 тысяч евро) или выполнить заказ. В пяти решениях, вынесенных департаментом, значится, что на запрос учреждения продавец – уже Nombe Kabujogera OÜ – не ответил. И только в двух случаях на письмо департамента продавец дал объяснения. В первом – у предприятия финансовые трудности, поэтому есть проблема с выполнением заказов, во втором – продавец обещает вернуть деньги заказчику.

Теперь у Nombe Kabujogera OÜ есть 30 дней, чтобы выполнить предписание департамента, в противном случае фирма будет внесена в черный список на срок не более 12 месяцев.

«Я уже не верю, что он вернет деньги. На звонки не отвечает, на письма тоже», – вздыхает Татьяна.

Чтобы добиться для продавца наказания, она подала заявление в полицию с просьбой возбудить в отношении Станислава Попова уголовное дело, однако Пыхьяская окружная прокуратура не нашла доказательств того, что Попов заведомо был уверен в том, что не сможет выполнить условия договора с клиентом, а значит, преступного умысла в его деяниях нет. В итоге полиция уголовное дело не возбудила, посчитав случай гражданским спором.

Есть ли надежда вернуть деньги?