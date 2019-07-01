Футболистка сборной Швейцарии бесследно исчезла во время купания в озере

Футболистка отдыхала на озере с товарищами по команде. Она отправилась купаться в водоеме, оказалась далеко от берега и пропала из виду. Через некоторое время подруги спортсменки заметили ее пропажу и вызвали помощь.

Отмечается, что прибывшие на место спасатели и водолазы обыскали дно озера, однако найти спортсменку не смогли. Поиски продолжаются, семья и одноклубники Исмаили надеются, что ее найдут живой.

По информации lenta.ru, футболистка с подругой арендовала моторную лодку и отправилась отдыхать. Девушки отплыли на 700 метров от берега, бросили якорь и стали загорать. Исмаили почувствовала, что ей стало жарко, и решила поплавать. Она прыгнула в озеро, и больше ее никто не видел.