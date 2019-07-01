Apple обнаружила проблему в ноутбуках MacBook Air

Владельцы проблемных MacBook Air получат электронное письмо от Apple, в котором будут описаны их дальнейшие действия. Пользователям придется отдать ноутбук в авторизованный сервисный центр или Apple Store, где специалисты бесплатно заменят материнскую плату, пишет Macrumors.

Если у MacBook Air есть повреждения, которые препятствуют ремонту, клиенту придется исправить их за свой счет.

Заменить материнскую плату можно в течение четырех лет с покупки MacBook Air.