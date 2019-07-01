Apple обнаружила проблему в ноутбуках MacBook Air

Apple обнаружила, что у очень небольшого количества MacBook Air 2018 года материнская плата может выйти из строя. Компания бесплатно починит пострадавшие ноутбуки.
Владельцы проблемных MacBook Air получат электронное письмо от Apple, в котором будут описаны их дальнейшие действия. Пользователям придется отдать ноутбук в авторизованный сервисный центр или Apple Store, где специалисты бесплатно заменят материнскую плату, пишет Macrumors.
Если у MacBook Air есть повреждения, которые препятствуют ремонту, клиенту придется исправить их за свой счет.
Заменить материнскую плату можно в течение четырех лет с покупки MacBook Air.
Apple публично не объявила об отзыве ноутбуков, вероятно, потому что проблема носит не массовый характер. Но сотрудники Apple Store и сервисных центров уже получили соответствующие распоряжения.