Судно Tallink Megastar осталось без электричества и остановилось

В воскресенье вечером, 30 июня, на скоростном судне Tallink Megastar ненадолго отключилось электричество - судно осталось без света и остановилось, сообщает Rus.ERR.
Пресс-секретарь Tallinnk Катри Линк подтвердила ERR, что примерно в 23:30 на следующем из Хельсинки в Таллинн судне Megastar ненадолго пропало электричество.
«На одном из электромоторов произошла поломка трансформатора. Все защитные системы тут же сработали, аварийные системы продолжили работать, а благодаря оперативной работе команды, электричество восстановили, и судно продолжило путь через пять минут», - сказала Линк.
Линк добавила, что в понедельник на судне работают специалисты, чтобы установить точную причину неисправности.