Судно Tallink Megastar осталось без света и остановилось

Пресс-секретарь Tallinnk Катри Линк подтвердила ERR, что примерно в 23:30 на следующем из Хельсинки в Таллинн судне Megastar ненадолго пропало электричество.

«На одном из электромоторов произошла поломка трансформатора. Все защитные системы тут же сработали, аварийные системы продолжили работать, а благодаря оперативной работе команды, электричество восстановили, и судно продолжило путь через пять минут», - сказала Линк.