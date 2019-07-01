Экс-мэр Риги Нил Ушаков официально признан подозреваемым по уголовному делу

"Я официально получил статус подозреваемого от КНАБ. Знаете за что? За то, что в моем кабинете в Думе во время обыска было обнаружено самодельное записывающее устройство, которое валялось на полках среди сувениров и разных подарков. Как я понял из описания, речь идет о клееном картонном альбоме, в который были вклеены камера и микрофон", - написал Ушаков.

Экс-мэр выразил удивление тем, что в его кабинете нашли поделку из серии кружка юных любителей электроники, а также тем, что подозреваемым он стал прямо накануне начала работы в Европарламенте, пишет Newsru.com. "Конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ", - с сарказмом написал он, добавив, что "что бы ни происходило, мы только крепчаем!" Он поблагодарил рижан за поддержку в ходе работы в качестве мэра Риги, и заявил, что у него впереди много работы и в качестве депутата Европарламента, и в качестве лидера партии "Согласие".

Напомним, в официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля было опубликовано распоряжение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце об увольнении мэра Риги. В документе были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием Rigas Satiksme. Претензии касались отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее.

Как указано в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas Satiksme.

30 января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провели обыски в офисе и дома у мэра Риги в рамках уголовного дела, связанного с Rigas Satiksme, вокруг которого разгорелся коррупционный скандал о взятке в размере 800 тысяч евро.

Деньги, по версии следователей, были получены в связи с поставкой в Ригу около 200 автобусов и троллейбусов по конкурсам, которые в 2013-2016 годах проводило это предприятие. В рамках расследования было проведено более 30 обысков и задержано восемь человек в Латвии и Польше. Пять из них решением суда были арестованы.

На фоне коррупционного скандала об отставке объявили все пять членов правления Rigas Satiksme, в том числе руководитель предприятия Леон Бемхенс, которого позже задержали и арестовали, а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. В свою очередь латышские националисты потребовали отставки мэра Риги. По итогам двух голосований о выражении ему доверия Ушаков сохранил свой пост.

Бывший глава министерства охраны окружающей среды и регионального развития Каспарс Герхардс передал в правительство законопроект о роспуске мэрии Риги, однако правительство отложило его рассмотрение, а бывший премьер назвал этот документ юридическим браком. На его необоснованность также указали Латвийский союз самоуправлений и Латвийская ассоциация крупных городов.