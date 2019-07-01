Налоговое изменение, которое коснулось всех покупателей

Серьезному сокращению поверглась часть подоходного налога для самоуправлений, которую уменьшили с 11,93 процента до 11,4 процента.

Всего объем доходов в государственном бюджете сократили на 9,6 миллиарда крон (613 миллионов евро), до 88,2 миллиарда крон (5,6 миллиарда евро). Объем расходов сократили на 6,61 миллиарда крон (442 миллиона евро), до 91,9 миллиарда крон (5,9 миллиарда евро). Дефицит бюджета с 700 миллионов крон (44 миллиона евро) увеличился до 3,7 миллиарда крон (236 миллионов евро).

Дополнительный бюджет приняли 20 февраля, а президент Тоомас Хендрик Ильвес утвердил его накануне годовщины Эстонской Республики – 23 февраля 2009 года.

Поскольку при составлении дополнительного бюджета учитывали восьмипроцентный экономический спад, который в действительности оказался в два раза больше, пришлось тут же заняться составлением нового дополнительного бюджета.

В середине мая правительство приняло второй негативный бюджет объемом в 3,4 миллиарда крон (217 миллионов евро). Законопроект дополнительного бюджета и связанные с ним законопроекты изменения законов начали обсуждать в Рийгикогу 3 июня.

Из трех стало два

Как было сказано, во время первого чтения законопроекта обсуждали повышение акциза на топливо с 1 июля на пять процентов, и такое же повышение акциза на табак, но с 1 июля будущего года. И все же, из-за разногласий между Партии реформ и Социал-демократической партии принятие второго негативного дополнительного бюджета таким же простым не получилось. По сути, возник правительственный кризис.

В тот же день, когда проходило первое чтение законопроекта, после обеда премьер-министр Андрус Ансип сделал президенту Тоомасу Хендрику Ильвесу кроме иных смен министров, назначить министром финансов вместо Ивари Падара (СДПЭ) Юргена Лиги (Партия реформ). В Эстонии появилось правительство меньшинства, у которого в парламенте было 50 голосов. Министр финансов Лиги стал ключевым министром, который сыграл большую, чем другие министры и даже чем Андрус Ансип роль в успешном выведении Эстонии из глубокого экономического кризиса.

В первом интервью Лиги сказал BNS, что времени, чтобы вжиться в новую для себя роль, у него нет: «Нужно сразу приступать. Доходы и расходы, доходы и расходы – вот ключевые слова».

«Больше занимались сокращением расходов, но нужны были и дополнительные доходы, а для экономики налогообложение потребления намного безопаснее, чем налогообложение работы и дохода», - вспоминает Лиги десять лет спустя. Новым источником доходов стало повышение налога с оборота.

С принятием второго дополнительного бюджета торопились, поскольку это нужно было сделать до 1 июля 2009 года. Уже через пару недель новый министр финансов сказал, что нужно сократить еще как минимум шесть миллиардов крон (383 миллиона евро).

Прошедший уже второе чтение второй дополнительный бюджет отозвали и до его поступления на третье чтение улучшили бюджетные позиции на 5,5 миллиарда крон (351 миллиона евро). Всего двумя негативными бюджетами 2009 года по сравнению с изначальным доходы сократили на 12,7 миллиарда крон (812 миллионов евро), до 85,1 миллиарда крон (5,4 миллиарда евро), а расходы на 9,2 миллиарда крон, то есть на 588 миллионов евро, до 89,3 миллионов крон. Другими словами, доходы изначального оптимистичного бюджета пришлось сократить на 13 процентов, а расходы – более чем на девять процентов.

Вместе со вторым негативным дополнительным бюджетом приняли налоговую поправку, которой налог с оборота увеличили с прежних 18 процентов до 20 процентов.

Болезненные дополнительные средства

Увеличением ставки налога с оборота надеялись заработать дополнительно 800 миллионов крон (51 миллион евро), что составляло почти один процент от общей суммы доходов бюджета. Всего же поступление налога с оборота планировалось в объеме 18 миллиардов крон (1,15 миллиарда евро). В действительности поступило даже чуть больше.

«Железно принесет дополнительные средства, хотя это и болезненные средства», - сказал на правительственной пресс-конференции министр финансов Лиги.

Десять лет назад предупреждающими примерами служили Латвия и Литва, где повышение налога с оборота дополнительных средств не принесло. Премьер-министр Ансип пришел к выводу, что сравнение с другими странами Балтии ошибочно.