Все новые электромобили, продающиеся в странах Евросоюза, должны быть оснащены генераторами шума мотора. Новые правила вступили в силу 1 июня.
На дорогах Европы все больше автомашин на электрической тяге, и их распространение вызвало множество жалоб на то, что электромобили ездят практически бесшумно.
В результате пешеходы не слышат их приближения, что чревато ростом ДТП.
Отныне все новые электромобили в ЕС должны продаваться с генераторами шума мотора Avas, который будет автоматически включаться, когда машина едет задним ходом или передвигается со скоростью менее 19 километров в час.
Власти Евросоюза пришли к выводу, что в обоих таких случаях недалеко от автомобиля могут находиться прохожие.