Зеленский объявил о первом шаге к прекращению огня в Донбассе

"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что прекратим войну", - продолжил Зеленский и вместе с тем выразил предположение, что появилась "хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу".

Накануне Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила, что Украина и сепаратисты так называемой "ЛНР" уведомили о завершении разведения войск в согласованном районе у станицы Луганской.Соответствующая вербальная нота от МИД Украины поступила 29 июня, а на следующий день аналогичное извещение прислали представители вооруженных формирований в неподконтрольных украинской власти районах Луганской области, пояснили в СММ ОБСЕ.