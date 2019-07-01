Картина дня: гибель 16-летнего юноши, подозреваемый в преследовании предприниматель и важные изменения в законодательстве

Трагедия: 16-летнего юношу сожгли в собственном доме, задержаны двое

В Тартумаа в сгоревшем доме нашли труп 16-летнего юноши. Полиция задержала двух мужчин, которых с учетом собранных к настоящему моменту доказательств есть основание считать причастными к совершению тяжкого преступления. Читать далее...

«Попадешься на улице, получишь ногой в лицо!»

Прокуратура подозревает предпринимателя в преследовании, сопряженном с угрозами. Для начала на прошлой неделе суд обсудил введение запрета на приближение, чтобы потерпевшие обрели покой. Читать далее...

Пять важных изменений в законодательстве, вступающих в силу с 1 июля

С 1 июля этого года вступят в силу 25 правовых актов, из которых для предпринимателей самые важные — снижение акциза на алкоголь и переход на э-счета. Читать далее...

Автошколы обвиняют Департамент шоссейных дорог в гигантских очередях на экзамен по вождению

Длинные очереди на экзамен по вождению по-прежнему вызывают недовольство граждан. Например, для сдачи экзамена по вождению на категорию В в Тарту нужно прождать более трех месяцев. Читать далее...

Бесплатный общественный транспорт обходится государству дороже, чем ожидалось

С момента введения бесплатного уездного общественного транспорта прошел год. Несмотря на впечатляющие показатели, у государства есть повод для беспокойства. Читать далее...

В Таллинне может появиться новая трамвайная линия

Таллинн и Министерство экономики и коммуникаций заключат договор о сотрудничестве для составления и финансирования предварительного проекта трамвайной линии из Таллиннского Старого порта к пассажирскому терминалу Rail Baltic в Юлемисте. Читать далее...

Новый глава Nordica будет получать астрономическую зарплату

С 1 сентября пост руководителя национальной авиакомпании Nordica займет Гуннар Кобин, который будет зарабатывать на этой должности 15 000 евро в месяц, то есть на 5200 евро больше, чем предыдущий председатель правления, пишет Postimees. Читать далее...

Налоговое изменение, которое коснулось всех покупателей

В этот день десять лет назад вступил в силу целый ряд поправок к законам, которые резко ухудшили положение налогоплательщиков. Крупнейшее изменение касалось покупателей всех товаров и услуг, которым при каждой кроне (в последние 8,5 года – евро) пришлось платить на два цента больше, поскольку ставку налога с оборота подняли с прежних 18 процентов до 20 процентов. Читать далее...

Галерея: сегодня эти молодые люди приступили к службе в армии

Сегодня утром на парковке у Дома музыки и театра в Пайде собралось множество бритоголовых молодых людей, готовых приступить к несению 11-месячной срочной службы. Проводить их пришли друзья, родные и возлюбленные. Читать далее...

Убытки Nordica превысили пять миллионов евро