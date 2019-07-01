Картина дня: гибель 16-летнего юноши, смерть рабочего в Харьюмаа и важные изменения в законодательстве

Галерея: сегодня эти молодые люди приступили к службе в армии

Сегодня утром на парковке у Дома музыки и театра в Пайде собралось множество бритоголовых молодых людей, готовых приступить к несению 11-месячной срочной службы. Проводить их пришли друзья, родные и возлюбленные. Читать далее...

Убытки Nordica превысили пять миллионов евро

Согласно опубликованному вчера отчету за хозяйственный год, объем продаж Nordic Aviation Groupi (Nordica) в 2018 году вырос до 107,7 млн евро, что на 30% больше, чем годом ранее. В то же время убытки компании достигли 5,4 млн евро. Читать далее...

Над Северным Кипром, чуть не сбив борт «Аэрофлота», разорвалась летевшая из Сирии российская ракета

Власти Северного Кипра заявляют, что в ночь на понедельник, 1 июля, над территорией острова взорвалась российская ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара. Читайте далее...

Женщина обманом пыталась получить деньги на лечение от рака

Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» недавно опубликовал на своей странице рассказ о женщине, которая врала в интернете о своей болезни, чтобы получить деньги на личный счет. Читайте далее...

В Эстонии впервые появился прокурор по защите прав жертв домашнего насилия

Министр юстиции 1 июля утвердил в должности госпрокурора Карин Талвисте, чьей задачей будет защита прав жертв преступлений, в том числе и защита несовершеннолетних. Читайте далее...

Пьяный мужчина избил жену и шестилетнюю дочь

30 июня полиция получила вызов в квартиру в волости Антсла, где нетрезвый 28-летний мужчина ударил кулаком в лицо сначала свою 27-летнюю жену, а затем и шестилетнюю дочь. Читайте далее...

Спасателям не удалось спасти всех птиц, замурованных заживо в доме в Ласнамяэ

К обеду воскресенья закончилась спасательная операция в многоквартирном доме на улице Кярбери, в Таллинне. Департамент окружающей среды передает, что удалось спасти пять стрижей, которые оказались замурованными в вентиляционных отверстиях. Читайте далее...

Первая половина июля будет прохладной и дождливой, зато вторая приятно удивит

В начале июля, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и прохладно, во второй половине станет потеплее, а в конце месяца возможны несколько жарких дней. Читайте далее...

Трех иностранцев выслали обратно в Россию

На понгранпукте в Нарве эстонские пограничники в минувшую пятницу выслали обратно в Россию одного гражданина России и двух граждан Белоруссии. Читайте далее...

Как связаны ФСБ и московские кладбища. Что мы узнали из расследования Ивана Голунова

Руководство московского ГБУ "Ритуал" связано с высокопоставленными сотрудниками ФСБ, следует из опубликованного расследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Через час после сдачи черновика этой статьиГолунов был задержан полицией. Читайте далее...

Полиция ищет ушедшую из дома 15-летнюю Маргот