Картина дня: гибель 16-летнего юноши, смерть рабочего в Харьюмаа и важные изменения в законодательстве

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями понедельника.
Трагедия: 16-летнего юношу сожгли в собственном доме, задержаны двое
В Тартумаа в сгоревшем доме нашли труп 16-летнего юноши. Полиция задержала двух мужчин, которых с учетом собранных к настоящему моменту доказательств есть основание считать причастными к совершению тяжкого преступления. Читать далее...
Что привело к трагедии? Соседи рассказали о жизни сожженного в собственном доме 16-летнего юноши
В воскресенье утром спасателям поступил вызов в деревню Кюкитая, Тартумаа, где открытым пламенем горел жилой дом. На произошедшее отреагировала полиция, поскольку есть основание полагать, что был совершен поджог. Во время тушения пожара спасатели обнаружили на втором этаже двухэтажного дома тело молодого человека. Читайте далее...
Прокладка газовой трассы в Харьюмаа привела к трагедии: погиб 35-летний рабочий
Вчера вечером в Харьюмаа в ходе прокладки газовой трассы произошло обрушение почвы, один из работников погиб на месте происшествия. Читайте далее...
Пять важных изменений в законодательстве, вступающих в силу с 1 июля
С 1 июля этого года вступят в силу 25 правовых актов, из которых для предпринимателей самые важные — снижение акциза на алкоголь и переход на э-счета. Читать далее...
«Попадешься на улице, получишь ногой в лицо!»
Прокуратура подозревает предпринимателя в преследовании, сопряженном с угрозами. Для начала на прошлой неделе суд обсудил введение запрета на приближение, чтобы потерпевшие обрели покой. Читать далее...
Автошколы обвиняют Департамент шоссейных дорог в гигантских очередях на экзамен по вождению
Длинные очереди на экзамен по вождению по-прежнему вызывают недовольство граждан. Например, для сдачи экзамена по вождению на категорию В в Тарту нужно прождать более трех месяцев. Читать далее...
Бесплатный общественный транспорт обходится государству дороже, чем ожидалось
С момента введения бесплатного уездного общественного транспорта прошел год. Несмотря на впечатляющие показатели, у государства есть повод для беспокойства. Читать далее...
В Таллинне может появиться новая трамвайная линия
Таллинн и Министерство экономики и коммуникаций заключат договор о сотрудничестве для составления и финансирования предварительного проекта трамвайной линии из Таллиннского Старого порта к пассажирскому терминалу Rail Baltic в Юлемисте. Читать далее...
Новый глава Nordica будет получать астрономическую зарплату
С 1 сентября пост руководителя национальной авиакомпании Nordica займет Гуннар Кобин, который будет зарабатывать на этой должности 15 000 евро в месяц, то есть на 5200 евро больше, чем предыдущий председатель правления, пишет Postimees. Читать далее...
Налоговое изменение, которое коснулось всех покупателей
В этот день десять лет назад вступил в силу целый ряд поправок к законам, которые резко ухудшили положение налогоплательщиков. Крупнейшее изменение касалось покупателей всех товаров и услуг, которым при каждой кроне (в последние 8,5 года – евро) пришлось платить на два цента больше, поскольку ставку налога с оборота подняли с прежних 18 процентов до 20 процентов. Читать далее...
Галерея: сегодня эти молодые люди приступили к службе в армии
Сегодня утром на парковке у Дома музыки и театра в Пайде собралось множество бритоголовых молодых людей, готовых приступить к несению 11-месячной срочной службы. Проводить их пришли друзья, родные и возлюбленные. Читать далее...
Убытки Nordica превысили пять миллионов евро
Согласно опубликованному вчера отчету за хозяйственный год, объем продаж Nordic Aviation Groupi (Nordica) в 2018 году вырос до 107,7 млн евро, что на 30% больше, чем годом ранее. В то же время убытки компании достигли 5,4 млн евро. Читать далее...
Над Северным Кипром, чуть не сбив борт «Аэрофлота», разорвалась летевшая из Сирии российская ракета
Власти Северного Кипра заявляют, что в ночь на понедельник, 1 июля, над территорией острова взорвалась российская ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара. Читайте далее...
Женщина обманом пыталась получить деньги на лечение от рака
Фонд лечения рака «Подаренная жизнь» недавно опубликовал на своей странице рассказ о женщине, которая врала в интернете о своей болезни, чтобы получить деньги на личный счет. Читайте далее...
В Эстонии впервые появился прокурор по защите прав жертв домашнего насилия
Министр юстиции 1 июля утвердил в должности госпрокурора Карин Талвисте, чьей задачей будет защита прав жертв преступлений, в том числе и защита несовершеннолетних. Читайте далее...
Пьяный мужчина избил жену и шестилетнюю дочь
30 июня полиция получила вызов в квартиру в волости Антсла, где нетрезвый 28-летний мужчина ударил кулаком в лицо сначала свою 27-летнюю жену, а затем и шестилетнюю дочь. Читайте далее...
Спасателям не удалось спасти всех птиц, замурованных заживо в доме в Ласнамяэ
К обеду воскресенья закончилась спасательная операция в многоквартирном доме на улице Кярбери, в Таллинне. Департамент окружающей среды передает, что удалось спасти пять стрижей, которые оказались замурованными в вентиляционных отверстиях. Читайте далее...
Первая половина июля будет прохладной и дождливой, зато вторая приятно удивит
В начале июля, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и прохладно, во второй половине станет потеплее, а в конце месяца возможны несколько жарких дней. Читайте далее...
Трех иностранцев выслали обратно в Россию
На понгранпукте в Нарве эстонские пограничники в минувшую пятницу выслали обратно в Россию одного гражданина России и двух граждан Белоруссии. Читайте далее...
Как связаны ФСБ и московские кладбища. Что мы узнали из расследования Ивана Голунова
Руководство московского ГБУ "Ритуал" связано с высокопоставленными сотрудниками ФСБ, следует из опубликованного расследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Через час после сдачи черновика этой статьиГолунов был задержан полицией. Читайте далее...
Полиция ищет ушедшую из дома 15-летнюю Маргот
Полиция просит помощи в установлении местонахождения 15-летней Маргот, которая ушла из своего дома в Тартумаа и с которой ее близкие не могут связаться в течение последних нескольких дней. Читайте далее...
Нужна ваша помощь: пропал 55-летний мужчина
Полиция просит помощи в поисках 55-летнего Райна, который 22 июня ушел из дома в волости Рыуге и до сих пор не вернулся. Читайте далее...
Пропавшая 61-летняя женщина найдена
Полиция сообщила, что пропавшая в Йыхви 61-летняя женщина найдена. Внимательный прохожий заметил ее в Кунда и сообщил об этом полиции. После проверки состоянии здоровья женщины ее доставят домой. Читайте далее...
Больничная касса: теперь пациенты с раком смогут отложить начало химиотерапии
С 1 июля Больничная касса обновила список льготных лекарств, что приводит к значительным изменениям в процессе лечения пациентов с раком простаты. Теперь врачи могут назначать противоопухолевый препарат Зитига (Zytiga, ацетат абиратерона) на более раннем этапе лечения. Это позволяет отложить начало химиотерапии. Читайте далее...
Эстонский банк после подозрений в отмывании денег изменил название
Tallinna Äripank, троим сотрудникам которого меньше месяца назад были предъявлены подозрения в отмывании денег, с сегодняшнего дня будет называться банком AS TBB. Читайте далее...
Министр образования Репс осудила вербальную атаку главы МВД Хельме на Таллиннский университет
Министр образования и науки, центристка Майлис Репс, осудила высказывание партнера по коалиции, председателя Консервативной народной партии (EKRE) и главы МВД Марта Хельме, назвавшего Таллиннский университет вузом с несуществующим научным уровнем. Читайте далее...
Щелчок по носу эстонцам? Алкогольные магазины в Латвии тоже снизили цены
И хотя целью правительства Эстонии было уменьшить с помощью снижения акциза на 25% приграничную торговлю с Латвией, этого может и не случиться, поскольку Alko1000 сегодня также снизил цену на пиво. Читайте далее...