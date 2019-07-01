Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в ходе общения с журналистами прокомментировал широкое обсуждение отказа грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.

«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», - цитирует Пескова «Интерфакс».

При этом он обратил внимание, что российские артисты, планирующие свои выступления в Грузии, должны подумать о своей безопасности. «Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», - сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства вместе с тем подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся. «Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», - сказал пресс-секретарь президента.

Вместе с тем Песков подчеркнул: «В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия „ультрас“, действия экстремистов, националистов, тем более, если эти агрессивные действия направлены против наших парламентариев. И не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства».

В Кремле отметили, что подобные действия «не способствуют приближению нас и на выход на траекторию нормализации отношений, хотя бы эвентуальной нормализации в будущем».

Накануне грузинская джазовая певица Катамадзе заявила об отказе от гастролей в России после инцидента 20 июня в Тбилиси, связанном с проведением в здании грузинского парламента генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

В понедельник рано утром стало известно, что Катамадзе удалила из социальных сетей сообщение об отмене гастролей.

20 июня грузинская оппозиция выступила против приезда российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну.

Местом проведения ассамблеи стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил «Интерфаксу», что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.