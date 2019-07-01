Кремль отреагировал на отказ Катамадзе выступать в России

В Кремле призвали российских артистов, планирующих выступления в Грузии, подумать о собственной безопасности, поскольку со стороны официального Тбилиси так и не последовало осуждения тех, кто пытался напасть на российского парламентария Гаврилова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник в ходе общения с журналистами прокомментировал широкое обсуждение отказа грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.
«Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», - цитирует Пескова «Интерфакс».
При этом он обратил внимание, что российские артисты, планирующие свои выступления в Грузии, должны подумать о своей безопасности. «Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны», - сказал Песков.
Пресс-секретарь главы государства вместе с тем подчеркнул, что в России любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся. «Это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», - сказал пресс-секретарь президента.
Вместе с тем Песков подчеркнул: «В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия „ультрас“, действия экстремистов, националистов, тем более, если эти агрессивные действия направлены против наших парламентариев. И не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства».
В Кремле отметили, что подобные действия «не способствуют приближению нас и на выход на траекторию нормализации отношений, хотя бы эвентуальной нормализации в будущем».
Накануне грузинская джазовая певица Катамадзе заявила об отказе от гастролей в России после инцидента 20 июня в Тбилиси, связанном с проведением в здании грузинского парламента генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.
В понедельник рано утром стало известно, что Катамадзе удалила из социальных сетей сообщение об отмене гастролей.
20 июня грузинская оппозиция выступила против приезда российской делегации для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Президентом МАП является депутат Госдумы Сергей Гаврилов, которого оппозиционеры обвинили в поездке в Абхазию и требовали не пускать в страну.
Местом проведения ассамблеи стал зал заседаний парламента Грузии, в начале сессии Гаврилов занял место председателя, что вызвало негодование грузинской парламентской оппозиции, которая сорвала мероприятие. Гаврилов сообщил «Интерфаксу», что в связи с угрозой членам и руководству МАП было принято решение досрочно завершить работу. Делегация МАП покинула Тбилиси, ее сопровождали сотрудники службы безопасности.
Оппозиционные партии призвали сторонников прийти на митинг протеста в связи с занятием Гавриловым кресла спикера грузинского парламента. В ходе акции демонстранты предприняли попытку штурма парламента, которая была отбита силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, чтобы выдворить их с проспекта Руставели. Судя по характеру ранений, полученных, в том числе, работниками СМИ, были применены резиновые пули. В ходе столкновений демонстрантов с полицией в Тбилиси пострадали 240 человек, в том числе журналисты.
21 июня президент и председатель парламента Грузии в связи с беспорядками в Тбилиси прервали визиты в Белоруссию и в Азербайджан. В тот же день было объявлено о том, что председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, на отставке которого настаивала оппозиция, покинул этот пост.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в центре Тбилиси заявила, что в обострении противостояния заинтересована Россия. «Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие», - написала президент в фейсбуке.
В России происшедшие в Тбилиси беспорядки были восприняты в резко негативном ключе. Днем 21 июня президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии с постоянными членами Совета безопасности России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, «спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление».
МИД РФ рекомендовал российским гражданам «в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию».
Вечером 21 июня Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию. Правительству поручено принять меры по обеспечению возвращения в РФ российских граждан, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.
На следующий день Минтранс РФ сообщил, что полёты грузинских авиакомпаний на территорию РФ будут приостановлены с 8 июля. Причиной была названа "необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
«Приостановка полётов продлится до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности компаний Georgian Airways и MyWay Airlines, их аудита и одобрения российской стороной, а также до момента полного погашения грузинской стороной задолженности по аэронавигационному обслуживанию», - заявили в Минтрансе.
Из РФ в Грузию летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «ЮТэйр», «Победа». В направлении России рейсы выполняют грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines.
24 июня Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за качеством грузинских вин и других алкогольных напитков, ввозимых в Россию. Этот контроль «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции», говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора. Там сообщили, что с 2014 по 2018 г. объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза - до 203 000 литров.