Пн, 1.07.2019
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  • Средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне поставила новый рекорд

Средняя цена квадратного метра жилья в Таллинне поставила новый рекорд

Фото иллюстративное.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Средняя цена квадратного метра в таллиннских квартирах в 2019 году выросла в июне за год на 8,5% до 2035 евро, установив новый рекорд, сообщает BNS.

По сравнению с маем этого года цена квадратного метра в таллиннских квартирах выросла на 4,4 процента. Медианная цена квадратного метра в столичных квартирах в выросла за год на 7,3 процента до 1939 евро, а за месяц – на 6,9 процента, передает статистический отчет Земельного департамента.

Всего в июне в Таллинне было совершено 780 сделок по купле-продаже кваритры на сумму 87,36 млн, в мае – 831 сделка на общую сумму 90,48 млн евро.

В целом по Эстонии за исключением Таллинна, средняя цена квадратного метра в июне выросла за год на 0,1 процента до 808 евро. В сравнении с маем, средняя цена квадратного метра жилья по Эстонии выросла на 2 процента.

Медианная цена квадратного метра за пределами Таллинна в июне составила 590 евро, что на 20,9 процентов дешевле, чем в прошлом году. 

Всего в июне за пределами Таллинна совершили 995 сделок по купле-продаже на общую сумму 51,6 млн евро. В июне 2018 года за пределами Таллинна совершили 1152 сделки на общую сумму 56,3 млн евро.

Данные статистики земельного департамента могут быть откорректированы.

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