Над Северным Кипром, чуть не сбив борт «Аэрофлота», разорвалась летевшая из Сирии российская ракета

Власти Северного Кипра заявляют, что в ночь на понедельник, 1 июля, над территорией острова взорвалась российская ракета, выпущенная сирийскими ПВО при попытке отражения воздушного удара. Об этом сообщает NEWSru со ссылкой на NEWSru.co.il.
В общей сложности, найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил около 20 км. Власти Северного Кипра заявляют, что, очевидно, ракета взорвалась в воздухе. По всей видимости, сработала система самоуничтожения.
На начальном этапе сообщалось, что речь идет о падении ракеты сирийского комплекса С-200 или С-300 или беспилотного аппарата. Объект упал около населенного пункта Ташкент (примерно в 20 км к северу от Никосии), сообщает местный сайт Cyprus Mail. Никто не пострадал. По словам местных жителей, они увидели светлое пятно в небе, после чего были слышны три громких взрыва.
Объект на фотографиях напоминает рулевой отсек ракет. Кипрский военный аналитик Андреас Пентарас, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что на фрагментах найдены надписи на русском языке: сирийские ПВО могли атаковать ошибочную воздушную цель из-за того, что противник использовал системы радиоэлектронной борьбы. Северный Кипр пока не заявлял протест в связи с действиями армии Сирии.
Regarding the crash site in North #Cyprus— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) 1 июля 2019 г.
One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8
Last night in Northern Cyprus a Syrian Air Defence S-200 Missile crashed after being fired against hostile targets during an Israeli air raid against targets in Syria. #Syria #Cyprus pic.twitter.com/msEOa2wLO7— CNW (@ConflictsW) 1 июля 2019 г.
some source claim this a remanent of a Syrian S-200 crashed on Cyprus.— tamydoolittle (@border9999) 1 июля 2019 г.
Which part should it be?
To me it looks more like the booster section of Pechora pic.twitter.com/YEQ2onD3sv
And there it is, close-up. A Russian made S-200 or S-300 surface to air missile, burned up in the Cyprus countryside. #Cyprus pic.twitter.com/HgSngr6ft0— Nathan Morley (@nathanmorley) 1 июля 2019 г.
Эксперты 13-го канала израильского ТВ заявляют, что в ходе отражения атаки в ночь на 1 июля сирийские ПВО не задействовали батареи зенитно-ракетного комплекса С-300. По их оценке, на территории Северного Кипра, скорее всего, упала ракета ЗРК С-200 (SA-5).
В то же время израильские СМИ со ссылкой на имеющиеся спутниковые снимки сообщают, что за последнее время сирийская армия развернула четыре батареи С-300 в Хомсе и Хаме. Судя по имеющейся информации, ракета была запущена по израильским самолетам, находившимся над Средиземным морем, во время отражения воздушного удара, нанесенного по целям около Дамаска и в районе Хомса. Максимальная дальность для ракет С-200/С-300 при обстреле аэродинамической цели - 300 км. Между побережьем Сирии и северокипрским Ташкентом около 170 км.
С-200 чуть не сбила самолет «Аэрофлота» SU 0505, летевший из Израиля
Удары по целям в окрестностях Дамаска и в районе Хомса были нанесены вскоре после полуночи 1 июля. Судя по сообщениям сирийских СМИ, примерно в течение часа ПВО Сирии пытались отражать эту атаку. Приблизительно в это время из израильского международного аэропорта Бен-Гуриона вылетели несколько рейсов LY 025 (в Ньюарк, «Эль-Аль»), LY 001 (в Нью-Йорк, «Эль-Аль»), LY 017 (в Майами, «Эль-Аль»). Однако все эти самолеты облетали Кипр с юга.
Единственным рейсом из Израиля, летевшим примерно в это время над Кипром, был самолет российской компании «Аэрофлот» (рейс SU 0505). По расписанию он должен был вылететь из Бен-Гуриона в 00:40 и пролететь над Кипром после 1 часа ночи. Но, судя по данным Flightaware, рейс вылетел в 00:56 и был над Кипром несколько позже. По всей видимости, ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до того. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.
Кроме того, с полуночи до 1 часа ночи 1 июля из Ларнаки вылетали рейсы TOM 7689 в Эксетер (Великобритания) и RJ 136 в Амман (Иордания). Эти самолеты также благополучно приземлились в пунктах назначения.
Год назад сирийцы из С-200 сбили российский Ил-20 - погибли 15 человек. История могла бы повториться
Советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) дальнего радиуса действия С-200, которые стоят на вооружении еще с 1967 года, все еще используются многими странами, главным образом в Центральной Азии, Восточной Европе и Ближнего Востока.
Это старое оружие Советских времен кроме бывших азиатских советских республик имеют также Болгария, Польша, Иран КНДР и Сирия, откуда собственно и прилетела на Кипр боевая часть С-200.
Напомним, именно огнем сирийских ПВО из комплекса С-200 17 сентября 2018 года по ошибке был сбит российский самолет Ил-20. При этом погибло 15 человек. Однако Россия в этой трагедии обвинила не Сирию, а Израиль.
10 февраля 2018 года ракетой С-200 с территории Сирии был сбит F-16 израильских ВВС, он упал на севере еврейского государства. Пилоты катапультировались.
14 апреля 2018 года сирийское правительство использовало установки С-200 для противодействия ракетному удару США, Британии и Франции. Тогда было выпущено восемь ракет, но целей они не поразили.
10 мая 2018 года сирийская система ПВО использовала комплексы С-200 для противодействия ударам Израиля. В ответ армия Израиля ответным огнем уничтожила один из комплексов С-200.