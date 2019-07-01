Над Северным Кипром, чуть не сбив борт «Аэрофлота», разорвалась летевшая из Сирии российская ракета

С-200 чуть не сбила самолет «Аэрофлота» SU 0505, летевший из Израиля

Удары по целям в окрестностях Дамаска и в районе Хомса были нанесены вскоре после полуночи 1 июля. Судя по сообщениям сирийских СМИ, примерно в течение часа ПВО Сирии пытались отражать эту атаку. Приблизительно в это время из израильского международного аэропорта Бен-Гуриона вылетели несколько рейсов LY 025 (в Ньюарк, «Эль-Аль»), LY 001 (в Нью-Йорк, «Эль-Аль»), LY 017 (в Майами, «Эль-Аль»). Однако все эти самолеты облетали Кипр с юга.

Единственным рейсом из Израиля, летевшим примерно в это время над Кипром, был самолет российской компании «Аэрофлот» (рейс SU 0505). По расписанию он должен был вылететь из Бен-Гуриона в 00:40 и пролететь над Кипром после 1 часа ночи. Но, судя по данным Flightaware, рейс вылетел в 00:56 и был над Кипром несколько позже. По всей видимости, ракета С-200, запущенная из Сирии, пролетела в воздушном пространстве Кипра незадолго до того. Известно, что этот рейс благополучно приземлился в Москве, каких-либо тревожных сообщений по поводу полета не поступало.

Кроме того, с полуночи до 1 часа ночи 1 июля из Ларнаки вылетали рейсы TOM 7689 в Эксетер (Великобритания) и RJ 136 в Амман (Иордания). Эти самолеты также благополучно приземлились в пунктах назначения.

Год назад сирийцы из С-200 сбили российский Ил-20 - погибли 15 человек. История могла бы повториться

Советские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) дальнего радиуса действия С-200, которые стоят на вооружении еще с 1967 года, все еще используются многими странами, главным образом в Центральной Азии, Восточной Европе и Ближнего Востока.

Это старое оружие Советских времен кроме бывших азиатских советских республик имеют также Болгария, Польша, Иран КНДР и Сирия, откуда собственно и прилетела на Кипр боевая часть С-200.

Напомним, именно огнем сирийских ПВО из комплекса С-200 17 сентября 2018 года по ошибке был сбит российский самолет Ил-20. При этом погибло 15 человек. Однако Россия в этой трагедии обвинила не Сирию, а Израиль.

10 февраля 2018 года ракетой С-200 с территории Сирии был сбит F-16 израильских ВВС, он упал на севере еврейского государства. Пилоты катапультировались.

14 апреля 2018 года сирийское правительство использовало установки С-200 для противодействия ракетному удару США, Британии и Франции. Тогда было выпущено восемь ракет, но целей они не поразили.