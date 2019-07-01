Финская газета открыла блог, посвященный снижению в Эстонии акцизов на алкоголь

Финское издание Iltalehti открыло блог, посвященный снижению в Эстонии алкогольного акциза, где сообщает, что цены в Эстонии уже упали и что от дешевого латвийского алкоголя финны уже отказываются.
Сегодня в Эстонии акциз на пиво, сидры и крепкие спиртные напитки был снижен на четверть, и по этому случаю журналисты финского издания совершили визит в Таллинн. В блоге первым делом приводится падение цен на судне Tallink Star, где, к примеру, цена упаковки пива А. Le Coq Premium снизилась с 17,50 евро до 13,90.
Издание Iltalehti также поговорило с финнами Маркку и Калле, которые сначала хотели поехать за алкоголем в Латвию, но, услышав о снижении акциза в Эстонии, отказались от поездки за 400 км. Калле сказал, что они закупаются алкоголем на предстоящий на выходных фестиваль и решили сделать покупки в Эстонии, поскольку разница с Латвией уже не так велика.
Ситуация, впрочем, не всегда будет такой, как сейчас, поскольку председатель комиссии Сейма Латвии по бюджету и финансам Мартинс Бондарьс сказал, что решение Эстонии резко снизить алкогольный акциз влияет на трудозанятость в приграничных зонах Латвии и на госбюджет, в связи с чем нужны очень срочные контрмеры. Поэтому в Латвии уже подготовлен законопроект о снижении акциза, который рассматривается в порядке срочного производства. По нынешнему плану, снижение акциза будет распростраяться на крепкий алкоголь и вступит в силу с 1 августа.