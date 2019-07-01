Пн, 1.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • В Эстонии впервые появился прокурор по защите прав жертв домашнего насилия

В Эстонии впервые появился прокурор по защите прав жертв домашнего насилия

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Карин Талвисте.

ФОТО: Riigiprokuratuur

Министр юстиции 1 июля утвердил в должности госпрокурора Карин Талвисте, чьей задачей будет защита прав жертв преступлений, в том числе и защита несовершеннолетних, передает Rus.ERR.

По словам генпрокурора Лавли Перлинг, Карин Талвисте обладает знаниями, навыками в соответствующей области, чтобы лучше объединить правовую и социальную систему Эстонии с целью обеспечения защиты и поддержки жертв преступлений.

По словам Карин Талвисте, домашнее насилие - это вид преступлений, который наиболее сильно затрагивает человека, потому что совершается дома, где люди должны чувствовать себя в безопасности. "Каждый человек, взрослый и ребенок, имеет право жить не сталкиваясь с насилием. Моей целью будет сбор и внедрение в жизнь лучших решений по защите жертв насилия по всей Эстонии", - сказала Талвисте.

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