В Эстонии впервые появился прокурор по защите прав жертв домашнего насилия

По словам генпрокурора Лавли Перлинг, Карин Талвисте обладает знаниями, навыками в соответствующей области, чтобы лучше объединить правовую и социальную систему Эстонии с целью обеспечения защиты и поддержки жертв преступлений.

По словам Карин Талвисте, домашнее насилие - это вид преступлений, который наиболее сильно затрагивает человека, потому что совершается дома, где люди должны чувствовать себя в безопасности. "Каждый человек, взрослый и ребенок, имеет право жить не сталкиваясь с насилием. Моей целью будет сбор и внедрение в жизнь лучших решений по защите жертв насилия по всей Эстонии", - сказала Талвисте.