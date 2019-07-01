Пьяный мужчина избил жену и шестилетнюю дочь

А 29 июня рано утром полицию вызвали на улицу Колга в Отепя, где 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил кулаком в лицо 38-летнего мужчину.

В тот же день, 29 июня полиция получила вызов и в квартиру на улице Парги в Валга, где 31-летний мужчина бил свою 23-летнюю супругу. Обстоятельства случившегося прояснятся в ходе криминального производства.