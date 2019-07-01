Пн, 1.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Пьяный мужчина избил жену и шестилетнюю дочь

Пьяный мужчина избил жену и шестилетнюю дочь

Vägivald.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

30 июня полиция получила вызов в квартиру в волости Антсла, где нетрезвый 28-летний мужчина ударил кулаком в лицо сначала свою 27-летнюю жену, а затем и шестилетнюю дочь, пишет Postimees.

Скорая помошь оказала пострадавшим первую помощь, полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в преступлении.

А 29 июня рано утром полицию вызвали на улицу Колга в Отепя, где 41-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил кулаком в лицо 38-летнего мужчину.

В тот же день, 29 июня полиция получила вызов и в квартиру на улице Парги в Валга, где 31-летний мужчина бил свою 23-летнюю супругу. Обстоятельства случившегося прояснятся в ходе криминального производства.

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