В Пыхья-Таллинне готовы помочь неработающим молодым людям

В рамках программы целевой группе будут предложены различные виды активной деятельности и индивидуальная поддержка. Также программа призвана помочь молодым людям вновь вернуться к учебе или выйти на работу.

В Пыхья-Таллинне проживает порядка семи тысяч человек, входящих в целевую группу; 687 из них не активны. Молодые люди, с которыми удастся связаться, на протяжении шести месяцев получат активную поддержку для поиска подходящего им места учебы или работы.

После этого специалисты будут поддерживать связь с подопечными еще шесть месяцев, чтобы те не утратили мотивацию следовать выбранному пути. Программа проводится на двух языках: эстонском и русском.

«Программа Hoog sisse получила очень хорошие отзывы в других частях Таллинна, и мы рады начать сотрудничество с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта. История каждого неактивного молодого человека уникальна, поэтому в работе надо учитывать особенности каждого случая. Управа части города со своей стороны предлагает им разностороннюю поддержку», – сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.