Швеция усилила ПВО на балтийском острове Готланд из-за России

Den 1 juli fick stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av luftvärnssystem 23. https://t.co/ghMbIWH6IH #svfm — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) July 1, 2019

Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

"С военно-стратегической точки зрения Готланд является важным регионом", - заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден.

По его словам, географическое расположение острова дает значительное военное преимущество в плане защиты и контроля над морским трафиком, воздушным пространством над Балтикой и возможности размещения воинских подразделений и вооружений.

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.