Прокладка газовой трассы в Харьюмаа привела к трагедии: погиб 35-летний рабочий

Руководитель отдела преступлений против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Вареса сказал, что в полицию сообщили о произошедшем вчера в 19.20. Трагический инцидент произошел в деревне Охту, Харьюмаа, когда в ходе прокладки газовой трассы произошло обрушение почвы, жертвой которого стал рабочий.

«Через некоторое время поступило сообщение, что попавший под обрушение мужчина, к сожалению, умер на месте происшествия. На место прибыли полиция, скорая помощь и Спасательный департамент. Тело 35-летнего мужчины вытащили из под обломков с помощью Спасательного департаментаю», - добавил Варес. Полиция возбудила уголовное дело на основании статьи 197 Уголовного кодекса Эстонской Республики об игнорирование требований гигиены и безопасности труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.