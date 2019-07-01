Кокорин: тюрьма ничему не научила, сидим тут бездельничаем

«Жизнь налаживается. Если серьёзно, то правда стало легче, потому что появилась какая-то определённость. К этапу готов. Тут при мне двоих заключенных осудили точно по такой же статье, как нас. Одному суд назначил 38 суток (!) лишения свободы, второго вообще выпустил. Вот и думайте про равное для всех правосудие", - заявил футболист.

Кокорин также отметил, что тюрьма его ничему не научила. "Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу — наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?" — цитирует форварда «Московский комсомолец».