Полиция ищет ушедшую из дома 15-летнюю Маргот

Пропавшая 15-летняя Маргот ФОТО: Politsei

На выходных полиция получила сообщение о том, что 23 июня из своего дома в волости Пейпсияэре в Тартумаа ушла 15-летняя Маргот, которая до сих пор не вернулась домой.

В какой-то момент родственникам удалось связаться с девушкой через интернет, но в последние дни она не отвечала на телефонные звонки, пока телефон, очевидно, не отключился.

Хотя девушка и раньше подобным образом уходила из дома, она через какое-то время всегда возвращалась. Полиция собрала информацию о круге знакомых Маргот и возможных местах нахождения, но эта работа пока не привела к ее обнаружению. Поиски и сбор информации продолжаются.

По некоторым сигналам, девушка может находиться в районе Ляэне-Вирумаа, но не исключены и другие регионы.

Когда Маргот видели в последний раз, на ней были черные брюки и темная блузка. С собой у нее может быть черный рюкзак. Ее рост примерно 165 см, у нее светло-коричневые волосы, подстриженные на затылке "ежиком".