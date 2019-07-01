Эстонский банк после подозрений в отмывании денег изменил название

«Сообщаем Вам, что с сегодняшнего дня новое название Tallinna Äripank - банк AS TBB», - написано на сайте банка.

11 июня чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, управляющей отделом по обслуживанию клиентов Юлии Литвак и руководителю отдела администрирования Ааре Тедеру: одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других – в получении взятки и отмывании денег.

Руководящий уголовным производством государственный прокурор Марек Вахинг добавил тогда, что были проведены обыски по месту их жительства и работы, и имеющиеся доказательства указывают на получение взятки в этом и прошлом году двумя подозреваемыми. «В ходе дальнейшего ведения уголовного производства мы установим время и объем совершенных ими преступлений», – сказал Вахинг.