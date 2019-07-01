Пн, 1.07.2019
Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия – это наш неприятель. Антс Лаанеотс

На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера

Немецкая полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: Deutzmann / imago/Deutzmann

На севере Германии в понедельник, 1 июля, рухнул вертолет бундесвера. Инцидент произошел в нижнесаксонском населенном пункте Эрцен в районе Хамельн - Пирмонт в 13.51 по местному времени, сообщает местное пожарное отделение в своем микроблоге в Twitter. На место прибыло большое число сотрудников пожарной охраны, спасателей и полицейских, указало в свою очередь отделение полиции в Хамельне, передает Deutsche Welle.

По информации газеты Bild, потерпевший крушение вертолет принадлежит войсковому центру подготовки пилотов в Бюкебурге. Со ссылкой на полицию издание сообщает, что при аварии погибла женщина-пилот, еще один мужчина получил тяжелые травмы. Официального подтверждения этой информации нет.

24 июня в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке ФРГ в результате столкновения и крушения двух многоцелевых истребителей Eurofighter погиб пилот ВВС Германии. Столкнувшиеся истребители находились в составе группы из трех Eurofighter в рамках тренировочного полета. Пилот третьего самолета наблюдал столкновение и сообщил, что на землю опустились два парашюта.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ