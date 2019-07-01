На севере Германии потерпел крушение вертолет бундесвера

На севере Германии в понедельник, 1 июля, рухнул вертолет бундесвера. Инцидент произошел в нижнесаксонском населенном пункте Эрцен в районе Хамельн - Пирмонт в 13.51 по местному времени, сообщает местное пожарное отделение в своем микроблоге в Twitter. На место прибыло большое число сотрудников пожарной охраны, спасателей и полицейских, указало в свою очередь отделение полиции в Хамельне, передает Deutsche Welle.