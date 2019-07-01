Игра для Android украла личные данные десятков тысяч пользователей

Речь идет об игре в жанре хоррор под названием Scary Granny ZOMBYE Mod: The Horror Game 2019 (Scary Granny). Ее успели скачать более 50 тысяч человек из магазина Google Play Store. Создатели приложения решили воспользоваться популярностью другой игры — Granny, — у которой более миллиона скачиваний.

Проект получил в среднем хорошие оценки. Вредоносная деятельность приложения поначалу незаметна. Только спустя несколько дней Scary Granny требует логин и пароль от Google, предлагая при этом форму для ввода данных, похожую на реальную страницу авторизации. Отмечается, что приложение похищало данные пользователей старых версий Android.

В Wandera отметили, что приложение, получив доступ к данным, передавало их через встроенный браузер злоумышленникам. Программа также умеет создавать фейковые приложения (к примеру, клон Facebook), где требует ввести свои данные для входа. После жалобы Wandera Scary Granny была удалена из Google Play.