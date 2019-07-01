Что привело к трагедии? Соседи рассказали о жизни сожженного в собственном доме 16-летнего юноши

Вместе с 16-летним юношей жила бабушка, которая в момент несчастья находилась на садовом участке и не пострадала. В это же время во дворе был брат пожилой женщины, который часто помогал с домашними делами.

Много неприятностей

Вчера после обеда двоюродный дед 16-летней жертвы находился на месте возгорания. Он рассказал, что убитый молодой человек проводил дома не очень много времени и больше ходил по городу. «Я нечасто с ним виделся и не знал, чем он занимается», - сказал он. Мужчина добавил, что его сестра находится в Тарту у дочери и, очевидно, больше не вернется в деревню Кюкитая.

По словам нескольких соседей, еще в прошлом году юноша ходил в школу, но сейчас уже нет. «По-моему, он находился в подозрительной компании, они разбили нам почтовые ящики», - сказал сосед. По его словам, вся деревня приглядывала за мальчиком и закрывала двери, потому что с течением времени поведение молодого человека создавало все больше проблем. «Полиция постоянно привозила его из города домой», - сказал сосед.

Он считает, что поскольку молодой человек находился в подозрительной компании, которая ранее имела дело с полицией, то произошедшее было местью. «Они знали, что летом он спит на верхнем этаже», - сказал сосед. Он добавил, что юноша был усыновлен, однако родители бросили его, и бабушка взяла молодого человека под свою опеку.

Мучительная смерть

Полиция установила личности и задержала двух мужчин, которых на основании имеющихся доказательств есть основание связать с совершенным тяжелым преступлением.

Лейтенант полиции уголовного бюро Лыунаской префектуры Райн Волсман описал, что полиция собрала на месте происшествия улики, указывающие, что здание могли поджечь. «Мы привлекли дополнительные полицейские силы, чтобы провести различные виды процессуальных действий и максимально быстро определить круг подозреваемых», - описал Волсман.

«В ходе полицейской операции мы задержали вчера и в ночь на понедельник двух пьяных людей в возрасте 21 и 22 лет, которых с учетом собранных доказательств есть основание считать причастными к тяжкому преступлению. И хотя жизнь юноши не вернуть, может заверить, что подозреваемые задержаны и находятся в арестном доме», - сказал Волсман. Одного из задержанных ранее наказывали за насильственные действия. Мужчины и погибший молодой человек были знакомы.

Он добавил, что по первоначальным данным, причиной убийства могло стать сведение счетов между молодыми людьми. «Какие именно события привели к такому тяжкому преступлению и к смерти молодого человека, выясним в ходе уголовного производства», - отметил он.

По словам побывавшего на месте происшествия прокурора Маарьи-Лийзы Сари, еще более трагической ситуацию делает то обстоятельство, что юноша был убит особо жестоким способом, его сожгли в собственном доме. «С юридической точки зрения речь идет об умышленном убийстве, совершенном крайне мучительным и опасным способом», - уточнила Сари. В ближайшее время прокуратура подаст ходатайство об аресте лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.