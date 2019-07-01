Нужна ваша помощь: пропал 55-летний мужчина

На выходных в полицию сообщили, что более недели назад, 22 июня, ушедший в неизвестном направлении из дома в волости Рыуге, Вырумаа, 55-летний Райн до сих пор не вернулся. По словам близких, и раньше бывали случая, когда мужчины несколько дней не было дома, однако раньше на такой длинный период он не уходил. Телефона у Райна с собой нет.

Вместе с местными жителям полиция проверила заброшенные дома и другие места, где он находился раньше или куда мог пойти, однако его до сих пор не нашли. Поиски в этом регионе продолжаются.

Райн - худой и небольшого роста. Когда он уходил домой, на нем была красная рубашка с длинными рукавами, серые брюки и черные туфли.