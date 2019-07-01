Пн, 1.07.2019
Я сама активно пользуюсь смартфоном и даже перемещаюсь с ним по дому, но не могу понять: что в нем или в окаянных мессенджерах может быть такого, что не может немножечко потерпеть или быть высказанным в собственно телефонной беседе? Марианна Тарасенко
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  • Нужна ваша помощь: пропал 55-летний мужчина

Нужна ваша помощь: пропал 55-летний мужчина

Райн.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках 55-летнего Райна, который 22 июня ушел из дома в волости Рыуге и до сих пор не вернулся.

На выходных в полицию сообщили, что более недели назад, 22 июня, ушедший в неизвестном направлении из дома в волости Рыуге, Вырумаа, 55-летний Райн до сих пор не вернулся. По словам близких, и раньше бывали случая, когда мужчины несколько дней не было дома, однако раньше на такой длинный период он не уходил. Телефона у Райна с собой нет.

Вместе с местными жителям полиция проверила заброшенные дома и другие места, где он находился раньше или куда мог пойти, однако его до сих пор не нашли. Поиски в этом регионе продолжаются.

Райн - худой и небольшого роста. Когда он уходил домой, на нем была красная рубашка с длинными рукавами, серые брюки и черные туфли.

Если кто-то после 22 июня видел соответствующего этому описанию мужчину или знает, куда Райн мог пойти, полиция просит сообщить по короткому номеру 112.

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