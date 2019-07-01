Так и не нашли: 55-летний мужчина ушел из дома после ссоры и пропал

На выходных в полицию сообщили, что более недели назад, 22 июня, ушедший в неизвестном направлении из дома в волости Рыуге, Вырумаа, 55-летний Райн до сих пор не вернулся. По словам близких, и раньше бывали случая, когда мужчины несколько дней не было дома, однако на такой длинный период он не уходил. Телефона у Райна с собой нет.

Вместе с местными жителям полиция проверила заброшенные дома и другие места, где он находился раньше или куда мог пойти, однако его до сих пор не нашли. Поиски в этом регионе продолжаются.

Райн - худой и небольшого роста. Когда он уходил домой, на нем была красная рубашка с длинными рукавами, серые брюки и черные туфли.

Если кто-то после 22 июня видел соответствующего этому описанию мужчину или знает, куда Райн мог пойти, полиция просит сообщить по короткому номеру 112.

Старший полицейского выруского участка Анти Паап рассказал, что полиция и местные жители на этой неделе провели масштабные поиски на местности в окрестностях дома пропавшего в деревне Куры, с дронами и служебными собаками были проверены поля, обочины и лесные массивы. Также были проверены заброшенные здания, водоемы и другие места, где мужчина обычно передвигался.

"Просим местных жителей еще раз проверить свою недвижимость и прилегающие к ней здания, чтобы убедиться, что Райна там нет", - сказал Паап.

Он пояснил, что раньше полиция несколько раз находила мужчину спящим на обочине дороги, также мужчина находил приют в заброшенных зданиях в этом регионе. По словам близких, ранее он мог не появляться дома днями и даже неделями, однако в этот раз заставляет беспокоиться то обстоятельство, что никто из местных за последние недели не видел Райна.